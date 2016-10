"Tank Storage Germany" vom 16. bis 17. November in Hamburg: Actemium präsentiert Full-Service-Angebot für Tanklager

Konzernmarke von VINCI Energies zeigt umfassendes Portfolio im Bereich Leit- und Automatisierungstechnik, Pipelines, Tanklager, Betankungsanlagen und Tankprüfung an Stand E17 / Live-Demonstration von Tankroboter und 3D-Modellen

(firmenpresse) - Frankfurt, 27. Oktober 2016 – Vom Transport über die Zwischenlagerung und Verteilung bis hin zur Betankung und Maintenance: Actemium stellt auf der Messe "Tank Storage Germany" vom 16. bis 17. November in Hamburg an Stand E17 sein umfassendes Portfolio für Tanklager aus. So können die Messebesucher beispielsweise live erleben, wie der innovative Tauchroboter von Actemium die Materialdichteprüfung in gefüllten Lagertanks in Echtzeit möglich macht. Mittels eines 3D-Miniaturmodells erhalten Interessierte zudem plastische Einblicke in die neuartigen Refueling-Lösungen.



Als Full-Service-Provider für Tanklager zeigt Actemium auf der führenden Veranstaltung für Flüssiggutlagerung in Deutschland, was heute im Bereich Leit- und Automatisierungstechnik, Verlade- und Betankungsanlagen oder Maintenance alles möglich ist. Ob mit Einzellösung oder dem Komplettpaket: Als führender Systemintegrator für Automation und Prozessleittechnik verfolgt Actemium in der Beratung und Umsetzung immer das Ziel, die Prozesse für die Kunden zu vereinfachen, die Sicherheit zu erhöhen und die Umwelt zu schonen. Am Messestand werden die Lösungen anhand von Präsentationen, 3D-Modellen und Live-Vorführungen anschaulich erklärt.



Interessierte Fachbesucher können sich vor Ort zum Beispiel über folgende Lösungen informieren:



Leitsysteme für Pipelines und Anlagen

Viewstar(TM) ist eine durchgängige Lösung vom Engineering über den Betrieb bis zur Optimierung einer Anlage. Skalierbar von der Einzellösung bis hin zum vernetzten, redundanten High-End-System erfüllt sie die spezifischen Anforderungen der Öl- und Gasindustrie. Viewstar(TM) Pipeline Cockpit begleitet den kompletten Lebenszyklus von Pipelines und stellt die nahtlose Verbindung zwischen Hydraulic Engineering, Leitsystem und realitätsnahen Simulationen her.



Verladeanlagen und Tanklager

Um Umschlaganlagen samt der nötigen Zugangskontrollen schnell und zuverlässig zu steuern und zu überwachen, präsentiert Actemium das Viewstar(TM) ICS TAS - Terminal Automation System, das plattformunabhängig mit standardisierten Schnittstellen arbeitet.





Betankungsanlagen

Bei der militärischen oder zivilen Flugzeugbetankung sind die Anforderungen an Sicherheit und Mobilität sehr groß. Als langjährig erfahrener Systemintegrator bietet Actemium verschiedene integrierte Refueling-Lösungen für die Flugzeugbetankung an, unter anderem MODAR (Modular Airport Refueling System), das in Form eines 3D-Modells auf der Messe vorgestellt wird.



Tankprüfung

Betriebsstillstände und Gefahren für Mensch und Umwelt lassen sich durch den SIU4Tanks(TM) von Actemium vermeiden, denn er ermöglicht die Prüfung von Flachbodentanks mittels Video und modernsten Ultraschall-Messgeräten und patentierter Positionierung. Der neuartige Tankroboter wird in gefüllten Tanks eingesetzt, so dass kein Entleeren und Reinigen der Tanks nötig ist und die Prüfeinsätze deutlich optimiert werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.actemium.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Actemium

Actemium ist die VINCI Energies-Marke für industrielle Prozesslösungen und gestaltet den industriellen Wandel entscheidend mit. Actemium optimiert fortlaufend die Leistungsfähigkeit ihrer Kunden und begleitet sie auf dem Weg in die Industrie der Zukunft. Die Marke ist ein agiles, lernfähiges Netzwerk mit über 300 Business Units. Diese sind auf verschiedene Industriebranchen spezialisiert und sorgen für die Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen sowie für die Implementierung von technik-, standort- und länderübergreifenden Angeboten. Actemium deckt den gesamten Lebenszyklus eines Industrieprojekts ab – von der Planung bis zur Instandhaltung der Produktionsanlagen. Mit ihren innovativen Lösungen für die Industrie setzt die Marke auf langjährige Partnerschaften.

2015: 2,1 Milliarden Euro Umsatz // 20.000 Mitarbeiter // 300 Business Units // 38 Länder

Weitere Informationen finden Sie unter www.actemium.de.



Über VINCI Energies

Netzwerke, Performance, Energieeffizienz, Daten: In einer sich ständig verändernden Welt legt VINCI Energies den Fokus auf die Implementierung neuer Technologien. Zwei Entwicklungen werden besonders unterstützt: digitale Transformation und Energiewende. Die 1.600 regional verankerten und agilen Business Units von VINCI Energies erhöhen jeden Tag die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen, Fabriken und Gebäuden.

2015: 10 Milliarden Euros Umsatz // 65.400 Mitarbeiter // 1.600 Business Units // 51 Länder

Weitere Informationen finden Sie unter www.vinci-energies.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Actemium Controlmatic GmbH

Datum: 27.10.2016 - 16:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1417820

Anzahl Zeichen: 3252

Kontakt-Informationen:

Firma: Actemium Controlmatic GmbH

Ansprechpartner: Birgit Wölker

Stadt: Frankfurt am Main



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung