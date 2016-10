Sehnsucht nach Schnee

Attraktive Winterangebote von Gastgebern aus dem Salzburger Land und Südtirol

(firmenpresse) - Hinter schnaubenden Pferden auf einem Schlitten durch den verschneiten Wald gleiten, mit eleganten Schwüngen eine frisch präparierte Piste hinunterwedeln oder die Feiertage stilvoll in den Bergen verbringen und sich in jeder Hinsicht verwöhnen lassen - im Salzburger Land und in Südtirol warten Gastgeber mit vielen Urlaubsideen und interessanten Angeboten auf ihre Wintergäste:

Die exklusiven **** Rivus Appartements in Leogang bieten sich ideal für eine Auszeit in der stressigen Vorweihnachtszeit an. 17 luxuriöse Appartements, ein auf ca. 34 Grad beheizter Außenpool und ein Wellness- und Fitnessbereich sorgen für die dringend benötigte Erholung vor den Feiertagen. Die schöne Bergwelt genießen Rivus-Gäste bei einer Pferdeschlittenfahrt, beim Rodeln, Eislaufen und sogar Iglubauen. Skifahrer schnallen die Bretter direkt vor der Haustür an. Seit vergangenem Winter erreicht man mit der nur 50 Meter entfernten Asitzbahn von hier Österreichs größtes Skigebiet, den Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. 270 Pistenkilometer für alle Könnensstufen und zahlreiche Einkehrmöglichkeiten sorgen für ein Schneeerlebnis, das im Salzburger Land beginnt und bis hinüber nach Tirol reicht. Am Ende eines Skitages führen drei Abfahrten zum Rivus zurück.

Zum Winter-Opening von 1. bis 23.12.2016 bietet das Rivus ab 758 Euro für zwei Personen ein Arrangement aus 3 Übernachtungen in der Kategorie Birnberg, 2-Tages-Skipässe, ein Begrüßungsgetränk, die Nutzung des beheizten Außenpools, Wellnessbereichs und Fitnessraumes, Ortstaxe und Endreinigung. Wer möchte, bucht einen der Gourmetservices des Rivus wie Frühstück, Bauernhofkisterl oder Kühlschrankbefüllung hinzu. www.rivus.at

Das familiäre ****Hotel Marten in Saalbach Hinterglemm macht den Einstieg ins neue Skigebiet ebenfalls leicht. Zwei Bergbahnen liegen in Gehweite und entführen auf die traumhaften Pisten. Gleich drei Snowparks, ein Skier- und Boardercross sowie der Nightpark warten auf alle Schneebegeisterten. Die hoteleigene Hochalm lädt zu Kaiserschmarrn und weiteren Köstlichkeiten. Am Abend verwöhnen Gastgeberin Juliane Feiersinger und ihr Team die Gäste mit einem 5-Gänge Menü. Diese wissen die zentrale und dennoch ruhige Lage des Hotels im lebhaften Wintersportort zu schätzen.

Im Angebot "Neuschnee und Pistenspaß" von 1. bis 19.12.2016 sind ab 545 Euro pro Person im Doppelzimmer 4 Übernachtungen, die Genießer-Halbpension, der 3-Tages-Skipass, ein Massagegutschein im Wert von 25 Euro, ein Marten-Sportgel für Muskelkater sowie eine Speckverkostung mit Hausschnaps auf der Hochalm sowie die Nutzung des Wellnessbereichs und weiterer Extras enthalten. www.marten.at

Großartig Wintersport betreiben kann man auch im Südtiroler Bergdorf Schenna. Wer in dem im Frühjahr eröffneten ****S Wellnesshotel Rosengarten Urlaub macht, hat die Qual der Wahl. Gleich 5 Skigebiete befinden sich rund um Meran. Besonders familienfreundlich sind die Skigebiete Meran 2000 und das beschaulichere Vigiljoch. Pistenspaß garantieren auch die Skigebiete Pfelders oder Schwemmalm. Nicht zuletzt lockt der über 3000m hohe Schnalstaler Gletscher. Nicht-Skifahrer locken die schneefreien Wanderwege im Tal und die Kurstadt Meran mit ihren Panorama-Promenaden sowie unzähligen italienischen Geschäften in der Laubengasse.

Eine kuschelige Weihnachtszeit & ein schwungvolles Silvester verspricht das gleichnamige Arrangement des Rosengarten, buchbar vom 20.12.2016 bis 8.1.2017.

Es enthält neben 8 Übernachtungen in einer Suite die Verwöhn-Halbpension, je nach Termin inklusive Silvester-Gala-Diner und stilvoller Weihnachtsfeier mit der Gastgeberfamilie Pföstl-Wörndle, geführte Schneeschuhwanderungen mit Hüttenzauber, Eislaufen in Schenna, einen Ski- und Rodelausflug ins Ultental, den Shuttle zur Seilbahn Meran 2000, ein spezielles Body- und Mind-Programm sowie ein eigenes Kinderprogramm u.v.m.. Der Preis für das Festtagsarrangement beginnt bei 1.160 Euro pro Person in der Vinea Suite Ost. www.schennaresort.com





