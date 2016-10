N24-Emnid-Umfrage zu Horror-Clowns: / Fast die Hälfte der Deutschen hat Angst vor Grusel-Clowns und fordert Verbot von Horror-Clown-Kostümen zu Halloween

(ots) - Der Trend, mit Grusel-Clown-Verkleidungen Menschen

zu erschrecken oder zu bedrohen, scheint vor Halloween ungebrochen.

Haben die Deutschen Angst vor den "Horror-Clowns"? Und sollte man die

Kostüme besser gleich ganz verbieten?



In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage bezeichnen 70 Prozent

der Deutschen die Grusel-Clown-Kostüme als "Deckmantel für Gewalt und

andere Straftaten". 45 Prozent der Deutschen geben zu, dass sie vor

den Horror-Clowns Angst haben. 43 Prozent der Befragten finden den

Clown-Spuk zwar nicht besonders lustig, stören sich aber auch nicht

weiter daran. Nur 4 Prozent der Deutschen finden die Grusel-Clowns

"lustig".



Fast die Hälfte der Deutschen würde die Horror-Clown-Kostüme in

der Zeit vor Halloween am liebsten verbieten: 45 Prozent der

Befragten sprechen sich für ein solches Kostüm-Verbot aus. 54 Prozent

sind dagegen.



Bei den über 50-Jährigen ist sogar die Mehrheit für das Verbot von

Grusel-Clown-Verkleidungen (53 Prozent).



Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24/ Emnid.



Feldzeit: 26.10.2016

Befragte: ca. 1.000







Pressekontakt:

N24 Programmkommunikation

E-Mail: presseteam(at)weltn24.de

Instagram & Twitter: (at)N24



Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

N24

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.10.2016 - 16:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1417824

Anzahl Zeichen: 1456

Kontakt-Informationen:

Firma: N24

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 66 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung