ERF Themenmonate: "Gott, wer bist du?" (VIDEO)

(ots) -

"Gott, wer bist du?" Welches Bild von Gott haben Menschen? In

welcher Schublade landet er? Das sind die zentralen Fragen, um die es

im November und Dezember beim Schwerpunktthema von ERF Medien

(Wetzlar) geht. Medienübergreifend berichten darin Menschen, wie ihr

Bild von Gott verändert wurde - in seinen beiden Radioprogrammen, in

Fernsehbeiträgen, im Internet und im Magazin ANTENNE.



Beiträge im ERF Magazin ANTENNE



Auf 15 Seiten wird das Thema aus verschiedenen Perspektiven

aufgegriffen. Der ERF Vorstandsvorsitzende Dr. Jörg Dechert schreibt

in seinem Editorial: "Ich glaube, die Frage 'Wie ist Gott eigentlich?

' bewegt die Welt. Die meisten Menschen ahnen, dass es ihn gibt. Aber

es braucht jemanden, der Gott ein Gesicht gibt, das wir begreifen

können. Jemanden, der weiß und zeigt, wie es im Alltag ist, mit

diesem Gott zu leben." Dieser Jemand sei Jesus Christus. In ihm zeige

Gott Gesicht.



Dass die Bibel voller Bilder von Gott ist, schreibt Pastorin Elke

Drossmann, die in der Redaktion "Theologie und Verkündigung" bei ERF

Medien als Lektorin und Seelsorgerin arbeitet. Sie lädt die Leser auf

eine spannende Suche nach Gott ein und gibt dazu praktische Tipps.

"Ohne Bibel geht es nicht. Mit der Bibel kann ich auf Entdeckungstour

gehen", so Pastorin Drossmann. Jedes Bild, das man beim Bibellesen

entdecke, zeige ein Stück mehr, wer Gott ist.



Beiträge bei ERF Radio



Am 8. November geht es auf ERF Plus von 16 bis 18 Uhr in der live

ausgestrahlten Sendung "Calando" um das Schwerpunktthema. Ulrike

Schild und Heino Welscher stellen sich den Fragen von Menschen, die

an ihrem Gottesbild arbeiten wollen. Am 21. Dezember um 20 Uhr wird

Theologieprofessor Peter Zimmerling von der Universität Leipzig in

der Sendereihe "Glaube + Denken" auf ERF Plus der Frage nachgehen,

wie die persönliche Vorstellung von Gott und die eigene Biographie



zusammenhängen. Welche Gottesbilder haben eigentlich die Menschen,

die das Bild Gottes prägen wie Bischöfe, Kirchenpräsidenten und

Vorsitzende von Gemeindebünden? Antworten auf diese Fragen gibt das

Radioprogramm ERF Plus ab 1. November täglich in der Reihe

"Aufgeweckt" zwischen 6 und 9 Uhr. Ebenfalls im November wird in

"Aufgeweckt" jeden Tag ein Name Gottes vorgestellt. Die Bibel ist

nämlich voll von Bezeichnungen wie z. B. El HaNe'eman (der treue

Gott) oder El HaSchamayim (der Gott der Himmel).



Im Radio ERF Pop läuft im November die Aktion "Selfies von Jesus".

Selfie - so nennt sich das Bild, das jemand von sich selbst macht. In

der Bibel gibt es solche "Selfies von Jesus" - nicht als Foto,

sondern in Worten. So sagte Jesus z. B. über sich selbst "Ich bin der

gute Hirte". Daraufhin hat die Redaktion einen Schafhirten befragt,

was das bedeutet. Auf diese Weise stellt ERF Pop jede Woche ein neues

"Jesus-Selfie" vor und erklärt, was dahinter steckt.



Beiträge in Fernsehen und Internet



Am 13. November um 22.15 Uhr berichtet BILD-Redakteur Daniel

Böcking in der Sendereihe "Mensch, Gott!" über Bibel TV, wie ein

Erdbeben sein Leben und sein Bild von Gott verändert hat. Diese

Sendung ist schon ab 11. November in der ERF Mediathek zu sehen.



Am 10. November startet der Online-Kurs "Gottesbilder: Polaroids

vom Himmel" auf der Plattform www.mehrglauben.de. Dieser Kurs

identifiziert anhand von sechs Einheiten verbreitete Gottesbilder,

mit denen sich Menschen selbst und einem lebendigen Glauben im Wege

stehen. Und er hilft, diese Vorstellungen von Gott zu korrigieren und

abzulegen. Die Anmeldung zum Kurs ist bis zum 09. November möglich.



Weitere Sendungshinweise zum Schwerpunktthema gibt es gedruckt im

Magazin ANTENNE, alle Beiträge auch digital auf erf.de/gottesbilder

verfügbar.







Pressekontakt:

KONTAKT

Für weitere Informationen steht Ihnen Pressesprecher Michael vom Ende

zur Verfügung.

Michael vom Ende

Pressesprecher

ERF Medien e. V.

Berliner Ring 62

35576 Wetzlar

Mobil: 0175 4165261

E-Mail: presse(at)erf.de

www.erf.de

Unsere Vision:

"Wir machen Medien, damit Menschen Gott kennenlernen und er ihr Leben

verändert. Dazu suchen wir die besten medialen Möglichkeiten."

Finanziert wird die Arbeit ausschließlich aus Spenden. Weitere

Informationen finden Sie unter www.erf.de/presse oder im Magazin

ANTENNE.



Original-Content von: ERF Medien e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ERF Medien e.V. NAME

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.10.2016 - 16:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1417825

Anzahl Zeichen: 4931

Kontakt-Informationen:

Firma: ERF Medien e.V. NAME

Stadt: Wetzlar





Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung