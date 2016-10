Der PKV-Verband warnt vor Tarifwechsel-Werbeanrufen

S. Loevenich

(firmenpresse) - Zur Zeit werden in Deutschland PKV-Kunden angerufen. Der Anrufer gibt vor vom Verband der privaten Krankenversicherungen anzurufen. Die angerufenen Privatversicherten sollen einen Vertrag mit einem kostenpflichtigen PKV-Tarifwechsel-Anbieter abschließen. Der PKV-Verband würde den Kontakt vermitteln. Hintergrund seien die enormen Beitragserhöhungen der PKV zum 01.01.2017.



Das ist eine vorsätzliche Täuschung. Der PKV-Verband ruft niemals Versicherte an und vermittelt auch keine Dienstleistungen. Schon gar nicht den kostenpflichtigen PKV-Tarifwechsel.



Der PKV-Verband rät dazu den Namen und die Telefonnummer des Anrufers zu notieren und Strafanzeige zu erstatten. Es könnte sich bei den Anrufen, so genannten „Cold Calls“, um ein strafbares Verhalten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG) handeln. Beschwerden gegen unerlaubte Telefonwerbung sind ebenfalls bei der Bundesnetzagentur möglich.



Der PKV-Verband weist in seiner Mitteilung ausdrücklich darauf hin, dass der PKV-Tarifwechsel kostenlos durchgeführt werden sollte. Eine Bezahlung ist nicht erforderlich.



Die hc consulting AG aus Köln (www.hcconsultingag.de) ist nach eigenen Angaben der Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel und kann die Beratungsleistung zur Tarifoptimierung kostenlos erbringen.









https://www.hcconsultingag.de/



PKV. Tarifwechsel. Kostenlos.

hc consulting AG

hc consulting AG

Sigrid Halm

Friesenstraße 30

50670 Köln

0221 37 991961

info(at)hcconsultingag.de

www.hcconsultingag.de

hc consulting AG

Sigrid Halm

Friesenstraße 30

50670 Köln

0221 37 991961

info(at)hcconsultingag.de

www.hcconsultingag.de

Datum: 27.10.2016 - 17:04

Firma: hc consulting AG

Ansprechpartner: Sigrid Halm

Stadt: Köln

Telefon: 0221 37991961



Kommentare zur Pressemitteilung