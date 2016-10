"Quizduell" mit Jörg Pilawa: Die Stars der Woche

(ots) - Die prominenten Kandidaten, die in der kommenden

Woche beim "Quizduell" gegen das "Team Deutschland" antreten, sind:



am Montag, 31. OktoberIngo Naujoks und Sven Martinek

am Dienstag, 1. NovemberStefan Kretzschmar und Britta Steffen

am Mittwoch, 2. NovemberDirk Steffens und Florian Schroeder

am Donnerstag, 3. NovemberSenta Berger und Heiner Lauterbach

am Freitag, 4. Novemberdas MDR1-Radioteam mit Moderator

Silvio Zschage und einer Hörerin/

einem Hörer



Wer live mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die

"Quizduell im Ersten"-App kostenlos bei Google Play, im Windows Phone

Store oder im App Store herunterladen.



Das "Quizduell" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in

Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für

Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).



www.daserste.de/quizduell







