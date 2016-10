Nadellose Injektionen: INJEX Pharma wieder auf Wachstumskurs

• CEO Klaue forciert Marktpräsenz mit neuem chinesischem Investor

• Neue Injektionsanwendungen attraktiv für kosmetische Dermatologie und Medizin

• Großes Interesse an Ärzteschulungen unterstreicht hohe Akzeptanz in China



(firmenpresse) - INJEX Pharma, Pionier für nadellose intradermale und subkutane Injektionsanwendungen, befindet sich wieder auf Wachstumskurs. Mit der chinesischen Suzhou Zero Medical Technologies als neuem Investor kann CEO Dr. Thomas Klaue nach erfolgreicher Unternehmenssanierung das Geschäft mit nadellosen Injektionsanwendungen für medizinische und kosmetische Therapien wieder forcieren. Unter Regie des deutschen CEO wird sich die INJEX Pharma Group als chinesisch-deutsches Unternehmen mit Sitz in Suzhou und Berlin in Zukunft auf medizinische Therapien für Diabetiker, auf Impfungen, Lokalanästhesien sowie auf kosmetische Anti-Aging Behandlungen konzentrieren.



Zunächst wird INJEX-Pharma sich im stark wachsenden chinesischen Markt engagieren und dort den Beauty-Markt mit nadellosen Anti-Aging Anwendungen bearbeiten, der sogenannten INJEX Hydroporation. Dabei wird beispielweise Hyaluronsäure mittels der nadellosen Poring-Methode in die obere Hautschicht injiziert, wodurch die Hautzellen eine „Frischekur“ erhalten und Falten deutlich geglättet werden. Nachdem INJEX im Juni des Jahres die neue INJEX Beauty-Line vor über hundert interessierten Ärzten in Shanghai vorstellte, war die Nachfrage so groß, dass die Ende September durchgeführten Ärzte-Trainings der eigens zu Weiterbildungszwecken gegründeten INJEX Academy in nur wenigen Tagen ausgebucht waren. Rund 150 Ärzte, meist kosmetische Dermatologen, folgten mit großem Interesse den Präsentationen. Dem schloss sich ein zweitägiges praktisches Training in der Anwendung der Injektionssysteme an. „Diese Nachfrage hat uns positiv überrascht, sie zeigt uns, dass wir mit unserer Marktstrategie richtig liegen“, freut sich Thomas Klaue über diese sichtbaren jüngsten Erfolge. Für eine Schulung im November diesen Jahres sind bereits 200 weitere chinesische Ärzte angemeldet.



Als nächstes möchte INJEX in Zusammenarbeit mit China Sinopharm, einem der größten Pharmadistributoren Chinas, den medizinischen Markt entwickeln. Der Schwerpunkt soll dabei anfangs bei Therapien für Diabetiker liegen, wo die nadellose Injektionstechnologie einen immensen Vorteil hat. Allein in China beläuft sich die Zahl der Diabetiker auf 140 Millionen Menschen; auch in Deutschland sind rund 8 Prozent der Bevölkerung Diabetiker – Tendenz hier wie weltweit steigend.





„Wenngleich wir uns derzeit stark in China engagieren, so werden wir die anderen Märkte nicht vernachlässigen“, unterstreicht Thomas Klaue. So sollen neben Berlin weitere Produktionsstätten, u. a. in China, errichtet werden, um die hohe Nachfrage zu bedienen.



Die INJEX Produkte sind anwenderfreundlich und lassen sich flexibel dosieren, schonen Haut und Gewebe und eignen sich daher für regelmäßige Injektionen. Neben Insulin eignen sich INJEX-Systeme auch für Impfstoffe, Antiallergene und Hormontherapien. Auch lokale Betäubungen, beispielweise im Dentalbereich, können problemlos vorgenommen werden. Viele Eigenschaften machen das INJEX System attraktiv. Richtig angewandt, verlaufen die Injektionen sehr schmerzarm, sie sind auch für die wachsende Zahl von Menschen mit ausgeprägter Nadelphobie geeignet; das Infektionsrisiko ist extrem gering und die Verbrauchsmaterialien können im Hausmüll entsorgt werden.



Thomas Klaue blickt zufrieden auf die aktuellen Entwicklungen: „Wir sind fest von der Zukunft der INJEX Pharma und der nadellosen Injektionsanwendung überzeugt. Mit unseren Partnern bauen wir jetzt unsere Vertriebsstrukturen aus. Die aktuellen Entwicklungen sind Zeichen dafür, dass es nach einigen schwierigen Jahren nunmehr vorwärts geht. Die ersten Auftragseingänge sind vielversprechend.“





http://www.injex.de



Über die INJEX Pharma Group



Die INJEX Pharma Group mit der deutschen INJEX Pharma GmbH, Berlin www.injex.de und der chinesischen INJEX China, Suzhou www.injex.cc sind auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von nadellosen Injektionssystemen für medizinische und kosmetische Anwendungen spezialisiert. Kern des Geschäfts ist derzeit das nadelfreie INJEX30 System sowie die dazu gehörenden Verbrauchsmaterialien, wie Ampullen, Dosierhilfen und Adapter.

sugarandspice communications

