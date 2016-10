Die US-Wahl in 3sat

(ots) -

ab Montag, 7. November 2016, 19.20 Uhr

Erstausstrahlungen



Wer gewinnt in den USA die Wahlen nach dem hitzigen und

schmutzigen Wahlkampf? Und wie ist der Wahlausgang zu beurteilen?

Wird alles glatt und ruhig verlaufen? Was bedeutet das Wahlergebnis

für den Rest der Welt? 3sat berichtet und analysiert die US-Wahl in

seinen Magazinen "nano" und "Kulturzeit" und übernimmt in der

Wahlnacht, 8. November, ab 23.55 Uhr, die Live-Berichterstattung des

ORF.



Den Beginn macht am Montag, 7. November, 19.20 Uhr, das

3sat-Magazin "Kulturzeit". Das Magazin analysiert die

gesellschaftlichen Konfliktlinien, die während des amerikanischen

Wahlkampfes offen gelegt wurden, und diskutiert am Tag, nach dem

Amerika gewählt hat, das Ergebnis sowie seine Auswirkungen in

Gesprächen. Zum Auftakt der Wahlwoche am Montag fragt das Magazin den

Politikwissenschaftler Claus Leggewie und die amerikanische Autorin

Kristin Dombek, inwiefern Narzissmus als Erklärungsmodell für die

westliche Welt und den Aufstieg von Persönlichkeiten wie Donald Trump

taugt. Was offenbaren die Kandidaturen dieser beiden über den Zustand

des Landes und seines Zwei-Parteiensystems? Wohin will die junge

Generation, die sich für keinen der beiden Kandidaten entscheiden

kann? Außerdem führt "Kulturzeit" ein Gespräch mit dem

deutsch-amerikanischen Literaturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht

darüber, ob das Politische in den USA auf dem Rückzug sei und ob nun

eine Phase des Post-Politischen beginne. Am Wahltag selbst, am

Dienstag, 8. November, 19.20 Uhr, beschreiben amerikanische

Intellektuelle wie unter anderen die beiden US-Schriftsteller

Benjamin Kunkel und Garth Risk Hallberg in "Kulturzeit" die Stimmung

in ihrem Land. Den Ausgang der Wahlen diskutiert "Kulturzeit" am

Mittwoch, 9. November, 19.20 Uhr, mit dem Kulturwissenschaftler und



Direktor des Wien Museums Matti Bunzl. Bunzl lebte und lehrte bis

2014 in den USA.



Das 3sat-Wissenschaftsmagazin "nano" nimmt am Dienstag, 8.

November, 18.30 Uhr, in der Ausgabe "nano spezial: USA vor der

Entscheidung" die Programme der beiden Kandidaten "wissenschaftlich"

unter die Lupe. Lässt sich der Plan Clintons, bis 2025 aus der Kohle

auszusteigen, realisieren? Und ist Trumps Idee, eine Mauer zu Mexiko

zu bauen, umsetzbar? Experten aus unterschiedlichen Bereichen geben

in "nano" dazu und zu anderen wichtigen US-Wahlkampfthemen ihre

Einschätzung und liefern verlässliche Zahlen und Fakten. Studiogast

ist die Politikwissenschaftlerin Daniela Hohmann, die mehrere Wochen

in einem Wahlkampfteam in den USA unterwegs war. Thema des Gesprächs

mit Moderatorin Alexandra Kröber ist unter anderem die Rolle der

sozialen Medien im modernen Wahlkampf. Wie kann man über diese Netze

Wähler mobilisieren - ein Thema, das auch hierzulande immer mehr

Aufmerksamkeit bekommt.



Die Berichterstattung in der Wahlnacht beginnt um 23.25 Uhr, mit

der Dokumentation "Mein Washington". ORF-Korrespondentin Hannelore

Veit stellt "ihr" Washington vor. Sie hat bereits ihr Studium in den

USA absolviert und leitet nun das ORF-Büro in Washington. Sie zeigt

die Hauptstadt der Vereinigten Staaten als Geschichte von zwei

Städten: einerseits Washington als Zentrum der Macht, die grandios

geplante Hauptstadt, andererseits das arme, schwarze Washington mit

seiner hohen Kriminalitätsrate.



Um 23.55 Uhr zeigt 3sat die ORF-Nachrichtensendung ZiB 24, die

aktuell von den Wahlen berichtet. "Die Entscheidung" heißt die

Sendung ab 0.20 Uhr: Moderatorin Nadja Bernhard führt gemeinsam mit

Tarek Leitner, der die Ergebnisse der einzelnen Bundesstaaten

präsentiert,fünf Stunden und vierzig Minuten lang durch die

Wahlnacht. ZiB-Auslandsressortleiter Andreas Pfeifer ist als

Analytiker im Studio und beantwortet auch Fragen der Zuschauerinnen

und Zuschauer auf Facebook. Auf dem Programm stehen darüber hinaus

Reportagen, mehrere Gesprächsrunden unter der Leitung von Wolfgang

Geier (Stv. Leiter ZiB/Innenpolitik) und ORF-Reporter und Moderator

Hanno Settele, Schaltungen zu Korrespondentin Hannelore Veit ins

Studio nach Washington und in die Wahlkampfzentralen von Hillary

Clinton (Barbara Wolschek) und Donald Trump (Roland Adrowitzer). Die

Korrespondenten in den ORF-Büros in Brüssel, Moskau, Peking, Kairo

und Tel Aviv kommentieren die Wahl aus Sicht "ihrer" Länder.



Ab 6.00 Uhr am nächsten Morgen führt Birgit Fenderl dreieinhalb

Stunden durch die ORF-Sendung "Das Ergebnis". Zu erwarten ist die

Rede des Siegers oder der Siegerin. Erneut gibt es Schaltungen in die

Wahlzentralen der Kandidaten, außerdem porträtiert die Sendung die

neue Präsidentin oder den neuen Präsidenten der USA.

ORF-Korrespondenten rund um den Globus beantworten die Frage, wie die

Welt auf das Ergebnis der Wahl reagiert. Zur halben und zur vollen

Stunde gibt es aktuelle Bilder und die Analysen der ORF-Experten.



Am Mittwoch, 9. November 2016, 22.30 Uhr, zeigt 3sat live

zeitversetzt die Nachrichtensonderausgabe "ZiB 2 Spezial". Aus

Washington berichtet Moderator Armin Wolf über Ergebnisse und

Analysen.



Aktuelle Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat

.de/startseite/programmhinweise/artikel/die-us-wahl-in-3sat/







Pressekontakt:

Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3sat

Pepe Bernhard

+49 (0) 6131 - 701 6261

Bernhard.p(at)3sat.de

www.pressetreff.3sat.de



Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

3sat

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.10.2016 - 16:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1417838

Anzahl Zeichen: 6053

Kontakt-Informationen:

Firma: 3sat

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung