sera veranstaltet Seminar für Tierärzte

Heinsberg – In Deutschland gibt es nur wenige auf Zierfische spezialisierte Tierärzte. Um das zu ändern und Veterinäre tiefer in die Pflege, Diagnostik und Behandlung von Aquarien- sowie Teichfischen einzuarbeiten, veranstaltete sera mit dem Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde (VDA) sein zweites Weiterbildungsseminar für Tierärzte. Der Zoofachhandel profitiert von hoher Zierfischkompetenz und fachgerechter Beratung.

Mit mehr als 30 Teilnehmern war das Seminar für Tierärzte gut besucht. Foto: sera

(firmenpresse) - Als Aquaristik- und Gartenteichspezialist mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung verfügt sera über großes Fachwissen, von dem der Handel in mehrfacher Hinsicht profitiert. Ein Beispiel ist das Seminar zur Fortbildung von Tierärzten, das am 19. und 20. Oktober im VDA/DGHT Sachkundezentrum West bei sera in Heinsberg zum zweiten Mal stattfand. Zielgruppe waren niedergelassene Tierärzte, die mit Geschäften des Zoofachhandels zusammenarbeiten und sich in die Pflege sowie Diagnostik von Aquarienfischen und Teichfischen tiefer einarbeiten möchten sowie beamtete Tierärzte, die Zoofachgeschäfte kontrollieren.



Das von der Bundestierärztekammer als offizielle Weiterbildung anerkannte Seminar (ATF-Anerkennung gemäß § 10 der ATF-Statuten: sieben Stunden) stieß auf reges Interesse. Mehr als 30 Teilnehmer folgten den informativen Vorträgen renommierter Referenten. Unter anderem sprach Dr. Dirk W. Kleingeld vom

Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) sowie Vorsitzender der deutschen Sektion der EAFP über die amtliche Überwachung von Betrieben des Zierfischhandels. Seminarleiter und sera Mitarbeiter Dieter Untergasser hielt einen Vortrag zur Wirkung von Nahrungsergänzungsstoffen und vermittelte darüber hinaus einen interessanten Einblick in die Thematik „Tierschutz in anderen Ländern“. Über die Therapie von Zierfischerkrankungen im Zoofachhandel referierte Dr. Henner Neuhaus, Fachtierarzt für Fische.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sera.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über sera



Das mittelständische Familienunternehmen sera wurde 1970 von Josef Ravnak gegründet und ist heute mit rund 170 Mitarbeitern in Heinsberg ansässig. An diesem Standort sind Verwaltung und Produktion vereint.

Dies ist eine Pressemitteilung von

sera GmbH

PresseKontakt / Agentur:

sera Presseteam:



Dülberg & Brendel GmbH

Public Relations

Am Wehrhahn 18

40211 Düsseldorf

Tel: 0211 640080

hallo(at)duelberg.com

www.duelberg.com

Datum: 27.10.2016 - 17:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1417840

Anzahl Zeichen: 1923

Kontakt-Informationen:

Firma: sera GmbH

Ansprechpartner: Oliver Jurke

Stadt: 52525 Heinsberg

Telefon: 02452 9126-0



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 21 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung