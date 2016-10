VIDI installiert neues Netzmanagementsystem für das Next Generation Medien Netz von GigaContent.

VIDI GmbH installiert für das dänisch-europäische Next Generation Medien Netz von GigaContent ein neues Netzmanagementsystem (VIDI NMS) und GigaContent implementiert mit GigaBooking 2.0 eineüberarbeitete Version des webbasierten Selbstbuchungstools.

VIDI - Logo

(firmenpresse) - Darmstadt/Kopenhagen 27. Oktober 2016 - Gleich in mehrfacher Hinsicht hat das Wide Area Broadcast Netzwerk des dänischen Mediendienstleisters GigaContent im September 2016 ein Update erhalten. Nach einer ausgiebigen Testphase wurde das bisherige Netzmanagement System, welches ebenfalls von der VIDI GmbH entwickelt wurde, durch das neue, universellere und in den Funktionen deutlich umfangreichere VIDI NMS ersetzt. Zur selben Zeit wurde mit GigaBooking 2.0 von VIDI auch eine neue Version des Kunden-Buchungsportales entwickelt. Pünktlich zum Start der dänischen Fußball-Superliga war die von langer Hand geplante Maßnahme abgeschlossen.

"Noch sicherer, mit weitaus größerem Funktionsumfang und dabei wesentlich bedienungsfreundlicher" fasst Patrick Geldmacher, Produktmanager der VIDI GmbH und zuständig für die Evolution des Netzmanagement Systems VIDI NMS, die Vorteile der neuen Produkte zusammen.

GigaContent betreibt seit dem Jahr 2008 ein Wide Area Broadcast IP Netzwerk über eine Glasfaser Topologie innerhalb und außerhalb Dänemarks. Basierend auf den überaus positiven Erfahrungen mit der bisher eingesetzten VIDI Netzwerkmonitoring- und -managementsoftware wurde von GigaContent die Entscheidung getroffen auf das neue Netzmanagement Produkt VIDI NMS zu migrieren. Vorrangiges Ziel war, die ganze Breite der erweiterten Funktionen von VIDI NMS nutzen zu können.

VIDI stellt mit GigaBooking 2.0 auch ein Update des webbasierten Selbstbuchungstools für das Netzwerk bereit. Das Tool erlaubt den Nutzern die Dienste aus dem GigaContent Angebot selbst zu buchen und zu managen. Das Buchungsportal stellt eine gut zu verstehende Kunden-Oberfläche und vereinfachte Sicht auf das gesamte Netzwerk inklusive Buchungskalender und Übersicht der bereits gebuchten Dienste bereit.

GigaBooking 2.0 ist direkt mit dem Kern des VIDI NMS Systems in Kopenhagen verknüpft. Die hauseigene VIDI NMS API erlaubt die zukünftige Verwendung von iOS und Android Apps für die "GigaBooking 2.0 Mobile Solutions".

Darüber hinaus ist GigaBooking 2.0 für die automatische Rechnungsstellung voll in das GigaContent Billing-System integriert.

Mit mehr als 17.500 getätigten Buchungen pro Jahr, die sich zu über 3 Millionen Minuten Inhalt aufsummieren, wurde die herausragende Performance der Netzwerk-Lösung in den letzten Jahren bereits beeindruckend unter Beweis gestellt.

"Und deshalb war es für uns eine logische Konsequenz, dass wir diese nächsten Schritte in der Evolution von GigaContent auch in gemeinsamer Partnerschaft mit der VIDI GmbH gegangen sind," so Klaus Bang, Business Unit Manager bei GigaContent.

Über das GigaContent Medien-Netzwerk:

Das dänische Medien Netzwerk stellt Zugang zu Inhalten aus den nationalen dänischen Sport-Ligen sowie Sportveranstaltungen (z.B. Fußball, Handball, Eis Hockey), Informationen rund um die Welt der Finanzen (Aktien, Währungsentwicklungen, Experten Kommentare) und Dienste für Nachrichtenagenturen sowie Studios bereit. Das IP Netzwerk von GigaContent auf dedizierter Glasfaserbasis erlaubt dabei die unlimitierte Nutzung dieser breiten Vielfalt von Video- und TV-Angeboten in professioneller HD-SDI und SD-SDI Broadcast Qualität. Zahlreiche weitere Lokationen über ganz Skandinavien und England (London) wurden in den letzten Jahren an das Netzwerk angeschlossen und weitere globale Erweiterungen werden derzeit realisiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gigacontent.dk





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.vidi.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die VIDI GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen mit 25-jähriger Erfahrung, welches sich auf die Übertragung von rundfunkspezifischen Signalen über Telekommunikationseinrichtungen spezialisiert hat. Es werden Technologieberatung sowie Projektplanung und deren Durchführung angeboten.



Zur Umsetzung von Kundenprojekten und Live-Übertragungen von Großveranstaltungen, wie z.B. der Fußball-Weltmeisterschaft, sind Teams von VIDI global im Einsatz. Zum Portfolio gehören auch ein eigenes Netzwerkmanagementsystem sowie der Vertrieb hochwertiger Rundfunkprodukte.



VIDI ist ein unabhängig geführtes Privatunternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt.

Für nähere Informationen, besuchen Sie bitte: www.vidi.eu

