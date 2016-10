Das Erste: "Farbe bekennen" mit DGB-Chef Reiner Hoffmann

Sondersendung am Montag, 31. Oktober 2016, um 22:15 Uhr im Ersten

(ots) - Moderation: Tina Hassel und Rainald Becker



Rente, soziale Ungerechtigkeit, Freihandel: Der Chef des Deutschen

Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, kämpft derzeit an vielen

Fronten. Am lautesten trommeln die Gewerkschaften für einen

"Kurswechsel" in der Rentenpolitik. Das Rentenniveau dürfe nicht

weiter absinken, so die Forderung. Doch wie soll das bezahlt werden?

40 Milliarden Euro im Jahr würde das kosten, der Beitragssatz müsste

stark ansteigen. Dies wiederum macht sich bei den Lohnnebenkosten

bemerkbar, zu Lasten der Wettbewerbskraft. Ein Dilemma, auf das

Hoffmann Antworten finden muss. Eine Korrektur fordert er auch in der

Wirtschafts- und Sozialpolitik. Der DGB-Vorsitzende prangert die

zunehmende soziale Ungerechtigkeit an und sieht darin auch eine

Ursache für den Zuspruch, den rechtspopulistische Parteien erhalten.

Doch wie sehen konkrete Strategien aus? Ein weiteres kniffliges

Thema: die Freihandelsabkommen. Nach anfänglicher Zurückhaltung

befürwortet Hoffmann das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen

Ceta und wirbt dafür. Warum, muss er erklären. Europa jedenfalls

schadet der Schlingerkurs, der sich bei Ceta gerade abspielt. Das

muss den DGB-Chef, der lange in Brüssel gelebt hat, umtreiben.



Viele Themen und Fragen - es ist Zeit, Farbe zu bekennen. Tina

Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im

ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker begrüßen

den Vorsitzenden des DGB am Montag, 31. Oktober 2016, in der

ARD-Sondersendung "Farbe bekennen".



Das Erste strahlt die 15-minütige Sondersendung um 22:15 Uhr im

Rahmen der ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" aus.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios

und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige

Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.





Redaktion: Annekarin Lammers







