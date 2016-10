Lyreco ist Service-Champion im Office 2016

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Barsinghausen, 27.10.2016: Im Zuge einer Umfrage zu Servicequalität von Dienstleistern und Firmen, die die Fachzeitschrift working(at)office zusammen mit dem unabhängigen Analyse-Institut ServiceValue GmbH durchgeführt hat, wurde Lyreco, Anbieter von Büro- und Arbeitsplatzlösungen, als Service-Champion im Office 2016 ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 05. Oktober im Rahmen der Karriere-Messe für Assistenzkräfte career(at)office in Köln statt.

Die Leserinnen und Leser des Magazins, in erster Linie Assistenzkräfte aus ganz Deutschland, hatten von Juni bis August 2016 die Möglichkeit, u.a. Dienstleister aus den Bereichen Geschäftsreise, Fuhrpark-Management, Hotels, Hersteller und Händler von Büromaterial hinsichtlich ihrer Servicequalität zu bewerten. Die Teilnehmer beurteilten die Unternehmen im Hinblick auf verschiedene Service- und Leistungsmerkmale, wie beispielsweise Fachkompetenz, Erreichbarkeit, Reaktionsgeschwindigkeit, Termintreue, Preis-Leistungs-Verhältnis, den Umgang mit Reklamationen etc.

?Für uns ist es eine besondere Ehre diese Auszeichnung zu erhalten. Denn hier hat sich eine Kundengruppe zu Wort gemeldet, die uns sehr am Herzen liegt. Durch den Preis sehen wir uns in unserem Bestreben bestärkt, die Servicequalität rund um die gesamte Bestell- und Lieferkette kontinuierlich zu überprüfen und nicht nur auf einem hohen Niveau zu halten, sondern auch stetig zu steigern. Offensichtlich ist unser Weg hier der richtige ? und dies motiviert uns ungemein.?, so Martin Bock, Marketing Director der Lyreco Deutschland GmbH.

Lyreco ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen und führender Anbieter von Büro- und

Arbeitsplatzlösungen im B-to-B-Bereich. Mit über 8.700 Mitarbeitern, davon über 4.000 Vertriebsmitarbeitern, liegt der Fokus des Unternehmens auf Kundenservice, Logistik und Vertriebsexzellenz. Die internationale Präsenz umfasst 26 Länder auf 4 Kontinenten. Lyreco ist nicht nur Marktführer in Europa, sondern auch in Australien und Asien präsent. Die Gruppe erwirtschaftete Umsätze in Höhe von über 2 Mrd. EUR in 2014. Werden die Partner dazu gerechnet, deckt Lyreco aktuell 42 Länder auf 4 Kontinenten ab.



Die Vertriebspartner von Lyreco sind in



- Amerika: INFORSHOP (Brasilien), MARKEN (Argentinien), W.B. MASON (USA), NOVEXCO (Kanada), Principado (Mexiko)



- Asien: ASKUL (Japan), COMIX (China), BENIR E-STORE SOLUTIONS (Indien), OFFICEPRO (Taiwan)



- Europa: OFFICEMAG (Russland), RTC (Rumänien), AKOFFICE (Türkei), OFFICEDAY (Estland, Lettland und Litauen)



- Ozeanien: OFFICE PRODUCTS DEPOT (Neuseeland)



