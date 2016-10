Landeszeitung Lüneburg: Angst vor der Kompromissunfähigkeit - Bernd Lange (SPD), Vorsitzender des Handelsausschusses des EU-Parlaments: Ceta-Gezerre legt Schwachstelle bloß

(ots) - Nach einem tagelangen Gezerre einigten sich die

belgischen Regionen gestern darauf, welche Forderungen sie noch an

das Ceta-Abkommen stellen. Zu spät für die feierliche Unterzeichnung

des Freihandelspaktes mit Kanada. Bernd Lange, Vorsitzender des

Handelsausschusses des Europäischen Parlamentes mahnt mehr

Kompromissbereitschaft in Europa an: "Mit Kanada sollten wir uns

einigen können; mit China wird man sich nicht auf Arbeitnehmerrechte

einigen können."



In Sachen Ceta führte Europa gerade einen erbarmungswürdigen Kampf

gegen seine Handlungsunfähigkeit. Haben die Briten recht mit ihrem

Austritt aus der Gemeinschaft der Selbstsüchtigen?



Bernd Lange: Nein, weil der Brexit ebenfalls aus einer Haltung

entspringt, die scheinbare nationale Interessen über Europa stellt

und dabei mit Halbwahrheiten Stimmung macht. Aber das Symptom, das

aufkommender Nationalismus und Regionalismus in Frage stellt, ist

ernst zu nehmen. Hier müssen wir Widerstandskräfte entwickeln.



Wieso war die Zeit am Ende so knapp, um die Wallonen noch ins Boot

zu holen?



Lange: In der Tat, da zeigte sich ein mehrschichtiges Problem. Zum

einen haben wir hier einen starken innerbelgischen Konflikt und zum

anderen eine Konfrontation zwischen Wallonien und der EU. Es hat

nicht mehr so viel mit Kanada zu tun. Schade ist, dass die Wallonen

so spät ihre Punkte, die ich zum Teil teile, eingebracht haben. Aber

nun ist eine Einigung da, und das parlamentarische Verfahren im EP

kann beginnen.



Sie haben in Sachen Ceta oft betont, wie eng Europa mit Kanada

zusammenarbeitet. Mit wem wollen die Europäer noch Handel treiben,

wenn schon gegenüber Kanada die Vorbehalte zu groß sind?



Lange: Nach wie vor ist Kanada der engste politische und

wirtschaftliche Partner der Europäischen Union. Deshalb gebe ich das

Projekt in Gänze auch noch nicht auf. Wir teilen Werte und Normen mit



Kanada, starteten gemeinsame Initiativen etwa bei der

Welthandelsorganisation und in der UNO. Es ist auch bemerkenswert,

wie geduldig die kanadische Regierung angesichts der

innereuropäischen Diskussionen bleibt. Auch das zeigt die besondere

Qualität dieser Partnerschaft. Mit unserem engsten Partner sollten

wir das wirklich hinkriegen, denn mit den Chinesen über

Arbeitnehmerrechte diskutieren zu wollen, ist nicht wirklich

erfolgversprechend.



Laut Lissabon-Vertrag fällt das Freihandelsabkommen in die

Verantwortung der EU. Wieso lässt sie sich in diesem Punkt von den

Nationalstaaten hineinregieren?



Lange: Bei derartigen Abkommen ist die Frage in Europa zunächst

immer offen, ob sie wirklich allein in der Kompetenz der EU

entschieden werden können oder ob doch Rechte der Nationalstaaten

berührt werden. So wurde schon bei der Anlage des

Ceta-Verhandlungsmandats 2009 geschrieben, dass vermutlich

Kompetenzen der Mitgliedsländer berührt sind, so dass diese im

Verhandlungsprozess beteiligt werden sollen. Und so gab es durchaus

Möglichkeiten, zu intervenieren. Nebenbei bemerkt: 2011, als das

Verhandlungsmandat für Ceta erteilt wurde, war Elio Di Rupo

belgischer Ministerpräsident, der sich heute als Parteichef der

Sozialisten in Wallonien lange querstellte. Für die Zukunft sollte

man darüber nachdenken, bei den Befugnissen der Gemeinschaft und der

Einzelstaaten die Trennschärfe zu erhöhen, um handlungsfähiger zu

werden. Da jedes Handelsabkommen vom Europäischen Parlament

angenommen oder verworfen wird, fehlt es nicht an demokratischer

Kontrolle.



Würden mehr EU-only- statt gemischter Verträge die Macht des

Europäischen Parlaments stärken?



Lange: Grundsätzlich hat das Parlament seit Lissabon eine starke

Machtposition. So haben wir das Handelsabkommen mit Marokko

abgelehnt, weil die Interessen der West-Sahara nicht berücksichtigt

waren, und ebenso das ACTA-Abkommen gegen Produktpiraterie verworfen,

weil dort zu viele Webfehler enthalten waren. Damals stellte sich das

Parlament gegen die EU-Kommission, also die eigene Regierung, sowie

17 Partner weltweit - darunter die USA. Für die europäische

Handelspolitik ist das demokratisch gewählte Korrektiv das

Europäische Parlament.



Zeigt hier das Bundesverfassungsgerichtsurteil verhängnisvolle

Folgen, das Deutschland quasi ein Veto-Recht zuschob?



Lange: Nein. Allerdings kann man schon mal hinterfragen, warum

Karlsruhe nicht anerkennen zu vermag, dass das Europäische Parlament

die demokratische Kontrollinstanz der Kommission ist. Eine alleinige

Ausstiegsoption für Deutschland ist bei europäischen Verträgen

natürlich nicht möglich.



Trägt auch ihr Parteigenosse Sigmar Gabriel Verantwortung für das

Desaster, der das ausverhandelte Ceta-Paket noch mal aufschnürte, um

innerparteiliche Kritiker zu besänftigen?



Lange: Nein, denn es ist das Recht von Regierungen und

Parlamenten, mitzugestalten. Ich selbst habe schon im März gesagt,

dass es bei Ceta Stärken, aber auch Schwächen gibt, die es

nachzubearbeiten gilt. So war es meine Idee, mit Kanada eine

gemeinsame, ergänzende Erklärung mit Klarstellungen zu formulieren.



Aber hat dies nicht in der Wallonie den Gedanken reifen lassen, da

ginge noch was?



Lange: Das wäre dann aber die Rolle der belgischen Regierung. Alle

28 Regierungen haben ihre Anmerkungen für die gemeinsame Erklärung

geliefert. Aber offenbar gibt es Kommunikationsstörungen zwischen der

Wallonie und der Regierung in Brüssel, die vielleicht in den

innerwallonischen Problemen begründet liegen. So gibt es dort eine

linkspopulistische Partei, die mittlerweile 15 Prozent der

Wählerstimmen bekommt.



Im Kern schien es der Wallonie um einen Ausgleich für den Wegfall

der Jobs zu gehen, der die Region durch die Verlagerung der

Caterpillar-Baumaschinen-Produktion nach Frankreich trifft. Kann die

EU hier keine Nachhilfe in Sachen Kuhhandel geben?



Lange: Tatsächlich ist die ökonomische Situation in der Wallonie

prekär. Früher trugen Stahl und Kohle die Region, heute gibt es nur

noch Landwirtschaft und Waffenproduktion. Insofern sind die 2200

Arbeitsplätze bei Caterpillar schon entscheidend. Eine Verbesserung

der Strukturen in Belgien ist überfällig, dafür gäbe es sogar Mittel

aus dem Globalisierungsfonds der EU. Da darf man aber keinen

Kuhhandel draus machen.



Liegt Ceta auch im Kühlschrank, weil die Diskussion allzu

hysterisch verläuft? Ceta- und TTIP-Gegner malen nicht weniger als

den Untergang der Demokratie an die Wand, falls diese Handelsabkommen

umgesetzt werden.



Lange: Mehr Nüchternheit täte uns tatsächlich gut, gerade in den

Punkten, in denen ich Kritik grundsätzlich nachvollziehen kann. Es

scheint ein Grundproblem unserer Zeit zu sein, dass die Angst vor

einem Kontrollverlust wächst, vor Prozessen, die im Hintergrund

laufen, ohne dass sie der Einzelne beeinflussen könnte. Ob das nun

die Globalisierung, die Digitalisierung oder die Finanzkrise

betrifft. In der TTIP- und Ceta-Debatte wurde in dieser Hinsicht

enorm draufgesattelt, auch mit Halbwahrheiten operiert. Die

Rationalität blieb oft auf der Strecke. Gleichwohl muss die Politik

diesem Unbehagen gegenüber anonymen Entwicklungen entgegenwirken,

damit Menschen wieder Sicherheit empfinden und eine sichere Zukunft

haben. Nur wenn die Politik national wieder Gestaltungskraft

demonstrieren kann, lässt sich auch wieder global handeln.



Freihandelsverträge mit Japan oder Singapur bringen keine

Demonstranten auf die Straße. Bricht sich hier Anti-Amerikanismus

Bahn?



Lange: Das kann man nicht leugnen. Die US-Hegemonie beunruhigt

viele Menschen so sehr, dass sie auch zum Argument gegen Ceta

umgebogen wurde. "TTIP durch die Hintertür" lautet die Parole, der

man mit Rationalität einiges an Kraft nehmen kann. Sicherlich gibt es

einige Problemstellungen mit den USA gerade in der Handelspolitik.

Dennoch ist dies ein demokratischer Partner, mit dem man vernünftig

umgehen muss.



Wie groß ist die Freude in China, dass sich der Westen über seine

Handelspolitik derart spaltet?



Lange: Die wird schon groß sein, gerade weil China sich selbst

derzeit nicht in einer Position der Stärke sieht. Wir haben einige

Problemfelder mit China zu beackern, vom Subventionsmissbrauch bis

hin zu Dumpingpreisen. Da wird in Peking schon aufmerksam registriert

werden, wie uneinig der Westen derzeit ist.



Wie groß ist der Imageschaden Europas?



Lange: Der ist schon erheblich. Andere potenzielle Partner, etwa

Japan oder die ASEAN-Gruppe, blicken verwundert auf Europa. Wenn es

keine vernünftigen Mechanismen gibt, die die verschiedenen Interessen

in der EU während des Entscheidungsprozesses einfließen lassen, damit

am Ende ein akzeptierter gesellschaftlicher Kompromiss steht, könnten

auch andere Partner auf die Idee kommen, dass man mit den Europäern

nicht mehr rechnen muss. Die entscheidende Frage ist: Sind wir in

Europa noch fähig, Kompromisse zu schließen, die dann auch von den

Minderheiten akzeptiert werden? Davon lebt die EU. Aber diese

Fähigkeit zum gesellschaftlichen Kompromiss wird stark von links- und

rechtspopulistischen Bewegungen in Frage gestellt. Das eigentliche

Problem ist aber nicht das Projekt EU, sondern der aufkommende

Nationalismus in den Mitgliedstaaten.



Das Interview führte



Joachim Zießler







