RegioHelden GmbH ist jetzt auch in Nürnberg vertreten

Die Online-Marketing Agentur RegioHelden GmbH hat eine Niederlassung im Gewerbepark Südwest in Nürnberg eröffnet.

(firmenpresse) - Wer seine Marketingstrategien von erfahrenen Mitarbeitern konzipieren und betreuen lassen möchte, kann das Team der RegioHelden neuerdings auch in Nürnberg persönlich besuchen. Die neue Niederlassung befindet sich nur unweit vom Stadtzentrum entfernt, im Gewerbepark Südwest. Der Standort hat den Vorteil, dass er sehr gut erreichbar ist, denn die Bundestraßen B2 und B14 sowie die Südwesttangente der Stadt Nürnberg führen in unmittelbarer Nähe vorbei. Ein praktisches Extra für die Kunden ist, dass der Gewerbepark mit "Nürnberg-Stein" eine eigene Zentralhaltestelle hat, an der sowohl die S-Bahn als auch die Stadtbahn halten.



Wer arbeitet in der neuen Niederlassung der RegioHelden?



Dass das Team der Online-Marketing Agentur sehr innovativ, dynamisch und erfolgreich zugleich ist, zeigt sich allein schon am raschen Wachstum des erst 2010 gegründeten Unternehmens. Inzwischen sind die Helden in mehreren großen Städten vertreten. Dazu gehören neben der Firmenzentrale in Stuttgart auch Büros in Köln, Berlin, München, Hamburg, Essen sowie in der deutschen Finanzmetropole Frankfurt am Main.



Eine wichtige Basis des Erfolgs ist der Heldenkodex, dessen Anforderungen alle Teammitglieder als Leitfaden haben. Gleich der erste Paragraf enthält die Kundenorientierung. Aber auch Nachhaltigkeit der eigenen Arbeit, Objektivität und die Erfüllung höchster Qualitätsansprüche finden sich als Vorschriften im Kodex der RegioHelden. An der kontinuierlichen Weiterbildung führt für die Mitarbeiter ebenfalls kein Weg vorbei.



Welche Tätigkeitsschwerpunkte haben die RegioHelden in Nürnberg?



Sämtliche Standorte der RegioHelden sind sehr eng miteinander vernetzt. Für die Kunden hat das den Vorteil, dass das Wissen aller inzwischen mehr als hundert RegioHelden in die Bearbeitung ihrer Aufträge mit einfließen kann. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt beim regionalen Marketing, denn trotz der Globalisierung der Märkte ziehen es Kunden immer noch vor, sich an Lieferanten und Dienstleister aus dem eigenen Umfeld zu wenden. Bei der Ansprache und Akquisition dieser Kunden ist das Internet allen anderen Werbemedien längst überlegen, weshalb heute kaum noch ein Gewerbetreibender ohne eine eigene Website und Onlinemarketing auskommt.





Die RegioHelden GmbH denken kunden-, kosten- und zielorientiert



Potentielle Kunden müssen genau dort abgeholt werden, wo sie sich bevorzugt aufhalten. Genau das berücksichtigen die erfahrenen Mitarbeiter bei ihren Marketing-Konzepten. Dabei stehen diese Faktoren im Fokus: die gute Sichtbarkeit der Website sowie die Schaltung von Anzeigen mit Google AdWords. Darüber hinaus bedarf es neben der inhaltlichen Pflege auch der optimalen technischen Betreuung der Webseite. Faktoren wie Usability (kurze Ladezeiten) und die Nutzung des richtigen Content Managment Systems (CMS) sorgen für einwandfreie Ergebnisse. Aus diesem Grund sind unsere Webseiten mobiloptimiert - sie passen sich automatisch an das jeweilige Endgerät, wie Smartphone, Tablet oder Desktop-Computer an.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.regiohelden.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wir glauben daran, dass sich die Welt verändert und immer mehr Bereiche in unserem Privat- und Geschäftsleben von der Digitalisierung und Technologie betroffen sein werden. Gerade bei regionalen Unternehmen besteht hier im Vergleich zu großen Konzernen noch ein großes Potenzial und die Möglichkeit sich gerade gegenüber etablierten Unternehmen einen Vorteil zu erarbeiten.



Wir sind davon überzeugt, dass es in zehn Jahren klassische Branchenbücher, zumindest in der Form wie sie heute existieren, nicht mehr geben wird. Kleine, regionale Unternehmen dagegen schon. Diese werden ihre Werbebudgets mehr und mehr in digitale Produkte investieren.



Die RegioHelden sind deswegen angetreten, um es regionalen Unternehmen zu ermöglichen die Vorteile des Internets für ihr Geschäft zu nutzen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

RegioHelden GmbH

Leseranfragen:

Marienstraße 23, 70178 Stuttgart

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 27.10.2016 - 18:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1417860

Anzahl Zeichen: 3273

Kontakt-Informationen:

Firma: RegioHelden GmbH

Ansprechpartner: Benjamin Oechsler

Stadt: Nürnberg

Telefon: 0711 128 501-0



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.