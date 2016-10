Drachen Trank erhält internationale Auszeichnung

Josef Voglsam und Cesar Pereira

(firmenpresse) - Der BIO Drachen Trank der österreichischen Marke Fitrabbit wurde in Manchester, England mit dem Innovation Award in der Kategorie Positionierung ausgezeichnet.

Der Drachen Trank aus Österreich erhielt die internationale Anerkennung als erstes karieshemmendes Getränk für Kinder. Die Jurymitglieder, darunter Oliver Perez, Marketing Direktor von Danone und Andrea Budelli, Vice President Europe des US amerikanischen Lebensmittelkonzerns Kraft Heinz, hat vor allem der innovative Ansatz, kariesverursachende Bakterien die Zähne angreifen, zu bekämpfen überzeugt.

Josef Voglsam, Geschäftsführer der Voglsam GmbH und Hersteller des BIO Drachen Tranks freut sich sehr über die Auszeichnung: "Karies als größte Infektionskrankheit der Welt kann durch den Genuss von nitrathaltigem Lebensmitteln minimiert werden." Die Wirkung des Saftes wurde in einer Studie der Fachhochschule Wels, Österreich, nachgewiesen. Seit über 5 Jahren bereits forscht die Firma Voglsam an den gesundheitlichen Wirkungen der Roten Bete und arbeitet dabei auch mit verschiedenen Forschungseinrichtungen zusammen. Mittlerweile können diese Wirkungen sogar mit speziellen Speichelteststreifen nachgewiesen werden.

Der Gama Innovation Award zeichnet jedes Jahr die besten Produktinnovationen aus den Bereichen Food und Consumer Goods aus. Der Zusammenschluss des Forschungsnetzwerkes verfügt über 100 Kontakte in 46 Länder. Neben dem Drachen Trank erhielten Earnest Eats Detoxifying Hot Cereals aus den USA, Nepia Deodorizing Toilet Paper aus Japan, Keskinoglu Seven Grain Fed Eggs aus der Türkei, Elmhurst Naturals Banana Water aus den USA, Kokeya Potato Snack aus Japan, Nescafe Azera Coffee To Go aus Großbritannien sowie Fazer Vegetable Bread aus Finnland und Hans Freitag Butter Biscuits aus Deutschland eine Auszeichnung in der Kategorie Positionierung.

Gama-Gründer und CEO Cesar Pereira begründete die Entscheidung für den Drachen Trank: "Wir haben den Fitrabbit BIO Drachentrank für die innovative Art und Weise ausgezeichnet, wie das Unternehmen auf die wachsenden Probleme im Hinblick auf den Zuckerkonsum und die schädlichen Auswirkungen auf die Zähne reagiert." Er fügt hinzu: "Der Fitrabbit BIO Drachen Trank war ein würdiger Finalist der Gama Innovation Awards 2016 und wurde von unserer globalen Jury der Branchenführer für sein hohes Niveau der Innovation ausgezeichnet. Wir möchten der Firma Voglsam zu dieser bedeutenden Auszeichnung gratulieren ".

Jeden Monat werden etwa 50.000 neue Produkte in der Lebensmittelindustrie auf den Markt gebracht, von denen sich nur die wenigsten langfristig etablieren.





Die Voglsam GmbH ist ein Familienbetrieb mitten im schönen Oberösterreich, seit über 50 Jahren bereits wird dort Most und Saft erzeugt. Das Unternehmen glaubt an gesunde Lebensmittel und treibt ständig mit modernster Dekanter-Presstechnologie, jahrzehntelanger Erfahrung und Innovationsgeist die Entwicklung seiner Säfte voran. Damit hat sich die Firma Voglsam zum Spezialisten für hochwertige und besondere BIO-Gemüse- und Obstsäfte entwickelt.



Im Jahr 2012 wurden die Fitrabbit Functional Drinks geboren. Die Idee dahinter, die reine Kraft der Natur für Getränke mit echtem Mehrwert zu nutzen. Wie wichtig gesunde Ernährung ist und warum wir dabei vor allem auf naturbelassene Lebensmittel vertrauen sollten, ist heute schon vielen bewusst. Im Alltag und beim Sport ist eine optimale Versorgung des Körpers mit Nährstoffen eine wesentliche Voraussetzung für Vitalität und Leistungsfähigkeit. Alle Fitrabbit-Produkte wurden auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt.



Die Vision des Familienbetriebes ist es, mehr Menschen für eine gesunde Lebensweise zu begeistern. Dazu gehört neben ausreichend Bewegung eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse. In der modernen, schnelllebigen Zeit bleibt eine bewusste Ernährung oft auf der Strecke. Viele Menschen fühlen sich zudem eingeschränkt in Gesundheit und Leistungsfähigkeit und verlieren so den Spaß an der Bewegung. Diese Menschen sollen dabei unterstützt werden, wieder aktiv zu einem gesunden Lebensstil zurückzufinden.

