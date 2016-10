Redesign einer erfolgreichen Uhr aus den 90ern - Orbit.

Limitierte Redesign Jubiläumsauflage



25 Jahre nach dem ersten Prototyp hat Alexander Burhans, Uhrendesigner aus Freiburg im Breisgau beschlossen, die Uhr von Grund auf zu überarbeiten und nach einem kompletten Redesign, neu zu produzieren.

Redesign Watch on Indiegogo photo by Bernhard Volkwein

Die Geschichte

Das Modell L 01 entwickelte sich sehr schnell zu einem Besteller und fand in Europa, vor allem in Deutschland, der Schweiz, Belgien, Holland und Norwegen viele Freunde, ebenso in Japan. Als Modell Orbit fand diese Uhr mit der außergewöhnlichen Datumsanzeige, Ende der 90er Jahre, auch den Weg in die USA. Und dort in die Verkaufs-Kollektion namhafter Design- und Museumshops, wie z.B. Museum of Contemporary Art Chicago, San Francisco Museum of Modern Art und dem MoMA (Museum of Modern Art ) in New York.

Aber gemessen an den heutigen Uhren, war das damalige Modell eine relativ kleine Herren-Armbanduhr (nur ø 36 mm).



Die Idee

Die Datumsanzeige bei Armbanduhren ist ja oft sehr klein und für viele nicht immer gut ablesbar. Aber, durch die Idee das Datum als laufenden Punkt anzuzeigen und damit die gesamte Lauffläche des Uhrwerks auszunutzen, wurde diese Anzeige - quasi - zum Gesicht der Uhr.



Re-Design 2016 - Prototyp

Das neue Herrenmodell ist jetzt deutlich größer, das Gehäuse noch feiner und die Zifferblattfarbe heller und freundlicher. Und als ganz besonderen Farbtupfer, trägt die Jubiläumsuhr einen roten Datumspunkt.



Damen- und Herrenmodell

Beide Versionen erscheinen als limited Edition - und jede einzelne Uhr trägt dann ihre eigene, persönliche Seriennummer.

0001 / 1992 …………….. 1992 / 1992



Weitweit gibt es dann jeweils nur 1992 Exemplare !



Neuproduktion in 2016

Die neuen Modelle werden meinen Namen tragen. Und darum werden sie auch nach meinen eigenen, hohen Qualitätsansprüchen angefertigt. Nur die besten Materialien kommen zum Einsatz!



Gehäuse - Edelstahl (L 316), wasserdicht bis 5 ATM. 50 Meter

Größe - Herren ø 39,5 mm, Damen ø 32 mm

Höhe - Herren 6,7 mm, Damen 6,5 mm

Gläser - kratzfeste Saphirgläser

Werke - Schweizer Uhrwerke Ronda RQ 715/ RQ 784

Armbänder - Kalbsleder mit weicher Nubukleder-Innenseite, in schwarz oder dunkelbraun

Garantie - 2 Jahre



photos by bernhard volkwein





Herzlich willkommen auf der Homepage von Alexander Burhans Design!



Wunderbare Neuigkeiten:

– Erfolgreich finanziertes KICKSTARTER -Projekt



Das Projekt „Redesign einer erfolgreichen Uhr aus den 90ern“ wurde erfolgreich auf KICKSTARTER finanziert. Seit Anfang September läuft die Produktion.



Für alle die diese Aktion verpasst haben und doch noch günstig eines der Modelle erstehen möchten, gibt es jetzt eine neue Gelegenheit!



– Pre-Order/ Vorbestellung ab sofort auf INDIEGOGO



Wir freuen uns die neuen Uhren produzieren zu dürfen!



Alexander Burhans + Team

