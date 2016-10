Papiertragetaschen mit Weihnachtsmotiven online kaufen

(firmenpresse) - In 4 Wochen starten in Deutschland, aber auch in weiteren christlich geprägten Ländern Europas bereits die ersten Weihnachtsmärkte, und für viele Einzelhändler, Schausteller und Gastronomen läuft der Countdown für eines der erfolgreichsten Saisongeschäfte des Jahres.

Nun gilt es sich beim Fachhandel und Spezialisten seines Vertrauens mit notwendigen Bedarfsartikeln für die Vorweihnachtszeit einzudecken, und für den Bereich der Serviceverpackungen und Einweglösungen in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel ist die Pro DP Verpackungen mit ihrem Onlineshop Pack4Food24.de ein kompetenter und leistungfähiger Ansprechpartner.

Für das Weihnachtsgeschäft seiner Kunden hat der Verpackungsprofi aus Ronneburg ein Weihnachtssortiment geschaffen, welches typische benötigte Verbrauchsartikel rund um den Weihnachtsmarkt oder vorweihnachtlichen Weihnachtstrubel umfasst.

Neben den obligatorischen Glühweinbechern, Weihnachtsbackformen, weihnachtlichen Dekorationen wie Servietten, Platzdeckchen oder Einwegtischdecken, sowie praktischen Einweggeschirrlösungen für den Imbiss- und Snackstand ist gerade für den Einzelhandel eine spezielle Servicelösung wichtig, nämlich die Tragetaschen.

Plastiktüten waren in 2016 ja in aller Munde, und der Einzelhandel hat sich in Eigenregie selbst verpflichtet aktiv an der Senkung des Verbrauchs an Kunststofftragetaschen mitzuwirken, aber dennoch möchte man seinen Kunden natürlich den Service einer praktischen und günstigen Tragehilfe vor Ort anbieten.

Die ideale Lösung sind hier natürlich umweltfreundliche Tragetaschen aus Papier, und noch besser ist es, wenn man als Einzelhändler, Gastronom oder Standbetreiber auf dem Weihnachtsmarkt auf ein so vielfältiges und breites Sortiment an Papiertragetaschen trifft, wie es bei der Pro DP Verpackungen der Fall ist.

Speziell für das Weihnachtsgeschäft hält der professionelle Verpackungsgroßhandel eine breite Auswahl an Papiertüten mit Weihnachtsmotiven bereit, so dass einem erfolgreichen und zufriedenstellendem Saisongeschäft nichts im Wege stehen sollte.





Pack4Food24.de ist der Onlinekatalog mit Bestellfunktion der Pro DP Verpackungen, dem Spezialisten für Einweglösungen in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

Pack4Food24.de - moderne& praktische To Go Verpackungen und mehr...

Pack4Food24.de - moderne& praktische To Go Verpackungen und mehr...

Dennis Bauer

Ronneburg

+49 (0) 36602 / 289 000





