Endlich den Onlineshop im Griff mit dem Shopware Support vom Profi

(firmenpresse) - Wer einen Onlineshop betreibt, kennt das Problem - ist der Onlineshop endlich eingerichtet, müssen auch schon die ersten Änderungen durchgeführt werden. Da ist guter Rat teuer. Nicht so bei dem Webhosting Anbieter DM Solutions. Mit seinen Shopware Support Angeboten bietet DM Solutions eine günstige und praktische Lösung für alle Nutzer des Shopsystems Shopware.

Die Shopware Hosting Angebote von DM Solutions erfreuen sich seit Ihrer Einführung großer Beliebtheit. Als Full Service Anbieter stand das Support-Team seinen Kunden schon immer bei allen Fragen rund um das Shopsystem Shopware zur Verfügung. Aufgrund der hohen Nachfrage präsentiert DM Solutions nun seine neuen Shopware Support Pakete, welche speziell für Nutzer der beliebten Shopsoftware entwickelt wurden.

Mit dem Shopware Support erhält der Shopbetreiber einen Service, der komplett auf seine Wünsche eingeht. Denn mit dem Shopware Support wird keine spezielle Leistung gebucht, die vorab festgelegt werden muss. Ganz im Gegenteil kann der Shopware Support von DM Solutions für jede Leistung rund um den Shopware Shop genutzt werden. Soll der Online Shop auf die bevorstehende Weihnachtszeit vorbereitet werden? Oder müssen schnell viele neue Produkte in den Shop eingestellt werden? Steht ein neues Shopware Update vor der Tür? Diese und viele andere Aufgaben können Shopware Nutzer jetzt bequem mit den neuen Support Paketen dem Shopware Profi von DM Solutions überlassen.

Zur Wahl stehen 3 verschiedene Pakete, welche sich an dem Bedarf der Onlineshop-Betreiber orientieren. Abhängig davon welche oder wieviele Aufgaben die Shopware Profis übernehmen sollen, fällt der Bedarf an benötigten Stunden höher oder geringer aus. Deswegen findet bei DM Solutions jeder das passende Shopware Support Paket, das auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Shopware Support Start bietet sich zum Beispiel für all jene an, die ihren Shopware Shop voll im Griff haben und den Shopware Profi bei einigen speziellen Fragen beratend zurate ziehen möchten. Soll die Shop Software stets aktuell gehalten werden oder wird Unterstützung bei der Erstellung des Webshops benötigt, kann eines der größeren Support Pakete geeignet sein.

Doch was tun, wenn das Stundenkontingent der Support Pakete nicht ausreicht? Auch hierfür bietet DM Solutions eine Lösung. Wenn das Kontingent überschritten wird, können natürlich Zusatzstunden hinzugebucht werden - und das zu einem rabattierten Preis. Dadurch lohnt sich der Shopware Support gleich doppelt.

Wer die praktischen Support Pakete buchen möchte, muss natürlich nicht zwingend ein Shopware Hosting bei DM Solutions nutzen. Auf Wunsch kann der Shopware Support auch auf Fremdservern eingesetzt werden.

Auf der Webseite von DM Solutions finden Interessenten alle Details rund um den Shopware Support und können sich über die einzelnen Pakete informieren. Die praktischen Support Tarife richten sich natürlich an Gewerbetreibende und können bereits ab 50EUR netto gebucht werden.





DM Solutions ist IT-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. DM Solutions deckt die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet Ihnen professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig weit über 3000 Kunden aus 14 Ländern der EU. Am schnelllebigen IT-Markt ist DM Solutions aufgrund seiner Erfahrung, der Fachkompetenz und seines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses eine unverzichtbare Größe am Markt.

DM Solutions e.K.

DM Solutions e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

info(at)dmsolutions.de

06181 - 5023010

https://www.dmsolutions.de



Firma: DM Solutions e.K.

Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic

Stadt: Hanau

Telefon: 06181 - 5023010





