Mitteldeutsche Zeitung: zur Deutschen Bank

(ots) - Aber mehr als eine Atempause verschafft er

Vorstandschef John Cryan nicht. Wieder zeigt sich, wie

schwankungsanfällig Quartalsergebnisse sind. Dies gilt mehr noch als

für andere Konzerne für die Deutsche Bank, die im Umbruch steckt.

Ein Trend lässt sich nicht ablesen. Und schon gar nicht befreit sie

Cryan von der Aufgabe, ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu

entwickeln. Noch immer lastet die Vergangenheit schwer

auf dem Geldhaus. Wie teuer die Rechtsstreitigkeiten in den USA und

Russland am Ende ausfallen werden, ist offen. Die daraus

resultierende Unsicherheit belastet die Geschäfte. Kunden zogen

Geld ab, weil sie Zweifel haben, dass ihre Euro und Dollar bei der

Deutschen Bank noch in guten Händen sind. Dieser Vertrauensverlust

kann sich leicht zur Bedrohung für die Frankfurter Gruppe

entwickeln. Eine Bank ohne das Vertrauen der Sparer und

Geschäftspartner ist ähnlich wacklig wie eine Bank ohne

ausreichendes Kapital.







Datum: 27.10.2016 - 18:57

