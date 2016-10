Magnet Nevada

Nevada ist berühmt wegen der Spieler-Metropole Las Vegas. Daneben ist der Bergbau, vor allem Gold, Silber, Kupfer und Eisen eine wichtige Komponente des wirtschaftlichen Lebens

Pershing Gold Verarbeitungsanlage

(firmenpresse) - Nachdem der Goldrausch sich gelegt hatte, kamen damals im 19. Jahrhundert die Minengesellschaften um wertvolle Rohstoffe aus dem Boden zu holen. Denn die wachsende amerikanische Industrie hatte großen Bedarf. 1905 wurde Las Vegas offiziell gegründet. Mit dem Bau des Hoover-Staudamms kamen noch mehr Menschen Richtung Nevada. Heute leben in Las Vegas mehr als eine halbe Million Menschen und die Stadt weist die schnellste und höchste Zuwachsrate an Bebauung und Bevölkerung auf.



Die Minen- und Staudammarbeiter damals suchten Abwechslung zur harten Arbeit und so schossen Casinos, Bars und Hotels aus dem Boden. Doch wer an Nevada denkt, denkt auch gleich an Gold. Und bei der Betrachtung der Explorationsergebnisse vieler Unternehmen, die in Nevada ihr Glück suchen, kommen beständig sehr gute Bohrergebnisse.



So konnte sich jüngst Pershing Gold - http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/pershing-gold-corp.html , beschäftigt mit der Wiederbelebung der Relief Canyon Mine bei den neuesten Bohrergebnissen über doppelt so hohe Goldgehalte als in der vorökonomischen Bewertung angegeben, freuen. Damit steigt natürlich der Wert des Projektes.



Auch Rye Patch Gold - http://rohstoff-tv.net/c/mid,4419,Nachrichten/?v=296286 , mit rund 140 Quadratkilometern Landbesitz, die nahe an großen Gold- und Silberproduzenten liegen, wächst. Mit dem Land entlang Nevadas Oreana- und Cortex Goldtrend dürfte die Gesellschaft bestens positioniert sein. So geht Macquarie Research auch von einem Kursziel von 0,65 CAD für die Aktie von Rye Patch aus. Denn durch den Erwerb der Florida Canyon-Goldmine - die in Kürze produzieren wird - wandle sich das Unternehmen von einem Explorer zu einer Junior-Gesellschaft.



