Rheinische Post: Kommentar: Trickserei mit Zahlen

(ots) - Die Vorwürfe, die ein versierter Kriminologe

der Polizei in Land und Bund gemacht hat, sind schwerwiegend. Nach

seiner Darstellung tricksen sie mit der Einbruchsstatistik, um die

Aufklärungsquote in die Höhe zu treiben. So deutlich hat man das

bisher nicht gehört. Auch NRW-Innenminister Jäger scheint ahnungslos

zu sein. Er verweist auf die bundeseinheitlichen Kriterien bei der

Frage, wann von Aufklärung die Rede sein darf. Die Grundregel ist

einfach: Eine Straftat gilt als aufgeklärt, wenn die Polizei

mindestens einen Tatverdächtigen namentlich benennen kann oder

jemanden auf frischer Tat ertappt hat. Ob es später tatsächlich zu

einer Verurteilung kommt, ist dabei nicht ausschlaggebend. Soweit die

Theorie. Die Praxis sieht wohl mitunter ganz anders aus. Angeblich

hat die Polizei einen großen Ermessensspielraum. Deshalb muss sich

Jäger dafür einsetzen, dass sich das ändert - wenigstens bei uns im

Land. Die Bürger wollen keine Fantasiezahlen, sondern klare Fakten.

Übrigens: Am Sonntag ist der Tag des Einbruchsschutzes.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.10.2016 - 19:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1417886

Anzahl Zeichen: 1384

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung