GAC Motor möchte mit Einführung des GS8, sein erster siebensitziger SUV, den High-End-Markt für SUVs neu definieren

(ots) - GAC Motor - einer der

führenden Automobilhersteller Chinas - veröffentlichte am 26. Oktober

im Hangzhou International Expo Center - der Hauptveranstaltungsort

des G20-Gipfels - seinen ersten siebensitzigen SUV, den GS8. Während

der Markteinführung kündigte Yu Jun, General Manager von GAC Motor,

an, dass GAC Motor bemüht ist, den GS8 mit einem Jahresumsatz von

100.000 zum angesagtesten Modell zu machen. Zusätzlich werden

nächstes Jahr neun neue Modelle eingeführt und GAC Motor möchte sich

der Herausforderung stellen, im Jahr 2017 500.000 Fahrzeuge zu

verkaufen.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161026/433144



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161026/433145



Der von GAC Motor selbst entwickelte GS8 ist ein High-End-SUV, der

den nordamerikanischen Dachstandard für Krafteinwirkungsschutz

(Anti-Force Standard) erfüllt und den chinesischen High-End-Markt für

SUVs neu definiert. Er integriert das GAC-Produktionssystem, das

globale F&E-Netzwerk sowie das globale Lieferkettensystem und bringt

den zentralen Wettbewerbsvorteil einer nachhaltigen Entwicklung mit

sich, wodurch er den chinesischen Markt mit innovativen Schritten

anführt.



Die Veröffentlichung des GS8 profitiert von GAC Motors

Qualitätspolitik, Leistungsstreben, Design und der Fähigkeit,

kontinuierlich technologische Innovationen zu liefern, sodass stets

wettbewerbsfähige Produkte geboten werden. Das Unternehmen hat sich

im Verlauf von zehn Jahren ein Unternehmenstechnologiezentrum auf

Staatsebene eingerichtet, indem das GAC Automotive Engineering

Institute - das zu den zehn besten aller chinesischen

Forschungsinstitutionen für Industrietechnik zählt - zur

Unterstützung als das zentrale und investierende

F&E-Unternehmenszentrum genutzt wird.



Ein wichtiger Schritt im Strategieplan von GAC Motor ist die



vollständige Erschließung des High-End-Markts und somit ist der GS8

ein C-Level High-End-Produkt basierend auf der kreativen

plattformübergreifenden modularen Architektur - eine Plattform mit

Fokus auf technologischer Innovation, um Qualitätsbeständigkeit zu

garantieren, die Produktions- und Herstellungskosten zu senken, die

Entwicklungsgeschwindigkeit zu beschleunigen und die technischen

Vorteile gegenüber der Konkurrenz zu erweitern.



Der GS8, Chinas führender High-End-SUV, wird mit dem goldenen

dynamischen Ti Power 320T Motor des Unternehmens angetrieben und

verfügt über ein Sechsgang-Automatikgetriebe. Durch Anwendung des

i-4WD 2.0 Allradantriebs von GAC Motor bietet der GS8 ein

leistungsstarkes aber dennoch sanftes Fahrerlebnis über alle sechs

Fahrmodi hinweg (sandige Straßen, schlammige Straßen, verschneite

Straßen, intelligentes Auto, Sport und ECO). Ebenfalls kommt das

aktuelle elektronische Stabilitätsprogramm 9.1 (ESP 9.1) von Bosch

zum Einsatz, das die Stabilität des Autos durch Erkennung und

Reduzierung von Traktionsverlust (Schleudern) verbessert.



Andere intelligente Technologiemerkmale umschließen automatische

Öffnung der Heckklappe und eine Reihe hilfreicher

Fahrassistenzsysteme für aktiven und passiven Schutz, wie z.B.

Notbremsung und Warnung bei Verlassen der Fahrspur.



Die matrixartigen LED-Scheinwerfer und U-förmigen Rücklichter

sorgen für einen satten, mehrschichtigen Beleuchtungseffekt und

verbinden sich zu einer aggressiven, aber dennoch sanften Ästhetik.

Die elegante, einfache Gestaltung des Innenraums umschließt ein

siebensitziges, dreireihiges Layout sowie ein extrem großes

Panorama-Schiebedach. Sowohl Außen- wie auch Innengestaltung des

Fahrzeugs zeugen von GAC Motors Fähigkeit, technische F&E-Stärken und

Qualitätssicherung mit einem gehobenen Design zu vermischen.



"Der GS8 ist ein weiterer Meilenstein für GAC Motor hinsichtlich

globaler Reichweite, der unsere F&E-Kapazität sowie unser

Qualitätssicherungssystem demonstriert", sagte Yu Jun, General

Manager von GAC Motor, bei der Konferenz zur Markteinführung. "Seit

der Vorverkauf eröffnet wurde, haben wir über 8.000 Bestellungen in

zwei Monaten erhalten - was für GAC Motor einen weiteren Schritt in

Richtung der Entwicklung von erstklassigen Produkten markiert, die

mit der branchenbesten Konkurrenz mithalten können."



GAC Motor hat nun den GS8 und GA8 veröffentlicht und plant die

Freigabe des GM8 - ein weiteres selbst entwickeltes High-End-Produkt

- und wird die erste chinesische Marke werden, die High-End-Produkte

für die Teilmärkte Limousinen, SUV und MPV bietet.



Weitere Fotos finden Sie unter: http://pan.baidu.com/s/1hsa6gTY



Informationen zu GAC Motor



GAC Motor, eine Tochtergesellschaft der GAC Group, entwickelt und

produziert erstklassige Qualitätsfahrzeuge, Motoren, Komponenten und

Autozubehör und erzielte eine jährliche Wachstumsrate von 138 % in

den ersten neun Monaten von 2016 - die höchste aller chinesischer

Marken im entsprechenden Zeitraum. Seit sechs Jahren verfolgt GAC

Motor eine internationale Vision und besteht auf eine

zukunftsweisende Entwicklung sowie internationale Standards und

verhalf chinesischen Marken 2016 zum Durchbruch. GAC Motor rangiert

auf Platz 5 aller Marken in der J.D. Power 2016 China Initial Quality

Study für den Raum Asien-Pazifik - die höchstbewerteste aller

chinesischer Marken für vier Jahre in Folge.



Bitte besuchen Sie für weitere Informationen:



Facebook: GAC Motor:

https://www.facebook.com/GACMoto/posts/1275665359142728

Instagram: GAC Motor: https://instagram.com/p/BMCLdjegUnI/

Twitter: GAC Motor:

https://twitter.com/gac_motor/status/791324958353821697







