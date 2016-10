Mittelbayerische Zeitung: Die Mittelbayerische Zeitung in Regensburg zu den Zuschauerzahlen des Fußball-Drittligisten SSV Jahn Regensburg

(ots) - Von Jürgen Scharf



Der einzige Weg



Der SSV Jahn spielt gut, das Stadion ist dennoch selten voll. Das

ist nicht schön. Zumindest reagiert der Verein richtig, indem er das

Problem offen anspricht. In Zukunft soll - noch mehr als bisher - um

jeden Zuschauer gekämpft werden. Das ist auch der einzige Weg. Noch

immer sind es knapp 6000 Zuschauer, die bisher im Schnitt zu den

Heimspielen der neuen Saison kamen. Auf den ersten Blick ist das ganz

solide. Die Alarmglocken schrillen aber zu Recht. Erst vor gut einem

Jahr wurde die Continental-Arena eröffnet. Vergangene Saison wurde

ein Besucherrekord nach dem anderen aufgestellt - obwohl der Jahn

noch in der Regionalliga spielte. Jetzt scheint die Sogwirkung des

neuen Stadions bereits etwas abzuklingen. Der SSV Jahn tut gut daran,

gleich alles zu probieren, um die Hütte wieder öfters voll zu

bringen. Die aktuelle Saison, die erste in der 3. Liga im neuen

Stadion, könnte schließlich auf Jahre hinaus einen Maßstab setzen,

was in Sachen Fußball-Begeisterung in und um Regensburg möglich ist.







