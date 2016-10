BERLINER MORGENPOST: Gewählte Volksvertreter / Kommentar von Ulrich Kraetzer zum Umgang mit der AfD

(ots) - Die Abgeordneten der anderen Parteien werden den

Umgang mit der AfD lernen müssen. Einige sprachen mit den "neuen

Rechten" am ersten Sitzungstag so, als wären sie immer dabei gewesen.

Andere weigerten sich, ihnen die Hand zu geben. Einen Königsweg zum

"richtigen" Umgang mit der AfD gibt es nicht. Er wird sich zudem

daran messen müssen, wie sich die Abgeordneten verhalten werden.

Eines sollten sich SPD, CDU, Linke, Grüne und FDP aber

vergegenwärtigen: In der AfD warten viele nur darauf, sich als Opfer

des "Parteienkartells" zu inszenieren. Wer die AfD "entzaubern" will,

sollte sie daher inhaltlich stellen und rassistische Ausfälle - die

es in der AfD gab und gibt - in aller Klarheit benennen.

Geschäftsordnungstricks verbieten sich dagegen. Denn auch die

Abgeordneten der AfD sind gewählte Volksvertreter.



