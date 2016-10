Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Deutschen Bank

(ots) - Die Deutsche Bank ist ein Lehrbeispiel dafür,

was mit einem Unternehmen geschehen kann, wenn es seine Wurzeln

verleugnet und dabei seine Identität verliert. Mal verklappte man die

Privatkunden in die Bank 24, mal kaufte man die die Postbank, die man

längst wieder loshaben und seit ein paar Tagen vielleicht doch

behalten will. Die Ziele änderten sich so oft, dass sie kaum noch zu

erkennen sind - weder für die Kunden noch für die eigenen

Mitarbeiter. Konzernchef John Cryan ist um seine Aufgabe daher nicht

zu beneiden: Er muss der Deutschen Bank nicht nur, wie andere

Bankchefs auch, ein funktionsfähiges Geschäftsmodell geben, sondern

auch eine Identität, die über Jahrzehnte verloren ging. Die erste

Aufgabe ist eine Herkulesaufgabe, die zweite noch härter.







