Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Höheres Bußgeld für Raser

Gerechtere Strafen

Nora Pfützenreuter

(ots) - Wer sich viel leisten kann, kann sich in

Deutschland auch leisten, zu schnell zu fahren. Autofahrer, die mit

80 Kilometern pro Stunde durch eine geschlossene Ortschaft brettern

und dadurch Fußgänger und Radfahrer gefährden, riskieren gerade

einmal 100 Euro Bußgeld und einen einzigen Punkt in Flensburg.

Fahrern mit einem hohen Einkommen tut das kaum weh, denen mit einem

geringem Verdienst hingegen schon. Das ist ungerecht. Würden reiche

Raser nach dem Vorschlag von Niedersachsen 1.000 Euro Strafe zahlen

müssen, würden sie es sich eher zwei Mal überlegen, wie stark sie bei

der nächsten Fahrt auf das Gaspedal drücken. Gestaffelte Geldbußen

können durchaus wirksam sein. Die derzeit milden Sanktionen für

Tempoverstöße von Autofahrern gefährden die Sicherheit aller

Verkehrsteilnehmer. Das zeigt sich an den aktuellen Unfallzahlen. Im

Juni dieses Jahres gab es in NRW allein 3.846 Unfälle durch überhöhte

Geschwindigkeit, 83 Menschen starben deshalb. Zu schnelles Fahren ist

eine der häufigsten Todesursachen im Straßenverkehr. Das Land NRW hat

bereits eine richtige Initiative gegen illegale Autorennen gestartet.

Dass sich das NRW-Innenministerium bisher nicht zum Vorstoß in Sachen

Raser-Bußgeld äußert, verwundert daher umso mehr. Immerhin hat es

sich bereits als Erfinder des Blitzermarathons einen Namen gemacht.

Höhere Geldbußen sind sinnvoller als längere Fahrverbote. Denn die

tun zwar weh, haben aber den Nachteil, dass viele Berufstätige auf

ihr Auto angewiesen sind.







Datum: 27.10.2016 - 21:20

