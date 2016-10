Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu der DNA-Panne im Fall Peggy

(ots) - Erinnern Sie sich noch an das Phantom von

Heilbronn? Seit 2007 fanden Polizisten DNA-Spuren der unbekannten

Frau an 40 Tatorten im In- und Ausland. 2009 kam heraus: Die

DNA-Spuren stammten von einer Mitarbeiterin des Unternehmens, das

jene Wattestäbchen herstellte, mit denen Polizisten DNA-Spuren an

Tatorten nahmen. Die Polizei hat aus dem Fall gelernt, NRW verwendet

nur noch sterile, DNA-freie Wattestäbchen. Das alleine reicht aber

nicht. Nach Auskunft des Landeskriminalamts gibt es keine Vorschrift,

wie Spurensicherer mit ihrem Werkzeug umzugehen, wie sie es zu

reinigen haben. Gut möglich also, dass an einem Metermaß, das am

Wohnmobil des NSU-Trios benutzt wurde, eine Spur des Terroristen Uwe

Böhnhardt haften blieb und an den Fundort von Peggys Leiche getragen

wurde, wo das Maß ebenfalls benutzt worden sein soll. In diesem Fall

ist kein Schaden entstanden. In einem anderen Fall aber könnte ein

Unschuldiger verurteilt werden, weil seine DNA am Tatort war.

Deshalb: Solange nicht jeder Polizist die »DNA-Hygiene« beherrscht,

sollten Gerichte diese Spuren nicht mehr als unumstößliche Indizien

werten.







