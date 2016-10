Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Ceta

(ots) - Globalisierungsgegner sehen in ihm einen

modernen Asterix: den angeblich furchtlosen Kämpfer für die

Interessen des kleinen Verbrauchers und Arbeitnehmers in der

Europäischen Union. Doch ausgerechnet sein Sieg macht deutlich, worum

es dem wallonischen Regierungschef Paul Magnette beim Widerstand

gegen das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen wirklich gegangen

ist: um selbstsüchtige Interessen einer kleinen Region im kleinen

Belgien, wenn nicht sogar nur um ganz egoistische Partei- und

Karriereinteressen. Der Zusatz, den Magnette herausgehandelt hat und

der nun vermutlich den Weg zum »Comprehensive Economic and Trade

Agreement« - kurz Ceta - freimacht, wird keine großen praktischen

Auswirkungen haben. Aber er lässt alle, die am Zustandekommen des

Vertrags beteiligt gewesen sind, blamiert zurück: Ein Vertrag, der

freien fairen Handel garantieren soll, endet mit einem neuen

Handelshemmnis. Sollten die belgischen Verbraucher ihre Liebe für

kanadisches Rindfleisch in einer Weise entdecken, dass darunter die

eigene Produktion leidet, kann die Wallonie wieder aus Ceta

aussteigen. Das zeigt: Magnettes Vorbild im gallischen Dorf ist nicht

Asterix, sondern eher Obelix. Wegen eines guten Stücks Fleischs

stellt der Dicke auch schon mal Verpflichtungen aus Freundschaften

gern hintan. Seine Unterstützer sagen nun, der Widerstand der

Wallonie habe doch immerhin einige Klarstellungen gebracht. Diese

betreffen vor allem die Schiedsgerichtbarkeit - ein Punkt, dessen

Details aber erst noch auszuhandeln sind. Immerhin ist

festgeschrieben, was nicht sein darf: Dass private Schiedsgerichte

Landesrecht außer Kraft setzen. Insofern und wegen weiterer

Schutzbestimmungen etwa für Kultur und Daseinsvorsorge gilt Ceta als

fortschrittlich - etwa im Vergleich mit Freihandelsabkommen, bei

denen sogenannten Entwicklungsländern schon ganz andere Bestimmungen



abgetrotzt wurden. In jedem Fall setzt Ceta Maßstäbe für TTIP, das

geplante Abkommen der EU mit den USA. Dass dieses doch noch zustande

kommt, ist wieder ein bisschen wahrscheinlicher geworden - auch wenn

die Neigung beim künftigen US-Staatsoberhaupt, mit dieser EU zu

verhandeln, nicht gerade gestiegen sein dürfte. Auch eine Blamage

kann lehrreich sein. Nach Brexit und Europas Versagen bei der

Aufnahme der Flüchtlinge belegt Ceta erneut, dass Demokratie nicht

heißen kann, dass jeder nur seine Interessen durchsetzt. Das Debakel

wäre wohl zu verhindern gewesen, wenn die EU-Kommission, aber auch

einzelne Staatsführer und vor allem Parteigenossen des Sozialisten

Magnette früher auf die Wallonie zugegangen wären. Ein Europa, in dem

jeder nur Lorbeeren für sich einkassiert und alles Unangenehme nach

Brüssel abschiebt, kann und wird nicht funktionieren.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.10.2016 - 21:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1417906

Anzahl Zeichen: 3253

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung