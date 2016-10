Unternehmensberatung vom Hellseher?

Ist Hellsehen ein neuer Trend bei Unternehmern und Manager?

Lassen sich alle großen Firmeninhaber und Manager von Hellsehern und Wahrsagern beraten?

Warum lassen Sie sich bekannte Persönlichkeiten beraten?

Und funktioniert Wahrsagen wirklich?

Medium und Geisterheiler Lucas+ bei der Unternehmensberatung - Medialen Beratung

(firmenpresse) - Ein neuer Trend ist die Mediale Beratung bei Unternehmern und Menschen in Hohen Positionen keineswegs. Viele berühmte und einflussreiche Personen haben sich bekanntlich schon vor Hunderten von Jahren medial beraten lassen.



Schon die französische Kaiserin Josephine oder der russische Kaiser Alexander der Erste ließen sich von Marie-Anne Lenormand (1772 -1843) die Zukunft voraus sagen.

Auch der bulgarischen König Boris der Dritte, Napoleon, Hitler, und viele Stars und Sternchen sind dafür bekannt gerne mal den Rat eines Hellsehers in Anspruch zu nehmen.



Das weltweit bekannt Medium & Geisterheiler Lucas+ berichtet das auch er viele Anfragen von Personen aus Einflussreichen Positionen bekommt. Sie tragen viel Verantwortung, und müssen viele Entscheidungen treffen, bei denen Sie die Mediale Beratung unterstützen kann.

Medium Lucas+ erklärt, dass es für einen Unternehmer oder Manager unglaublich Gewinnbringend sein kann, Heute schon zu wissen was die Entscheidung von Morgen einbringt.

Neue Geschäftspartner können analysiert werden, und Projekte auf Ihre Erfolgschance überprüft werden. Auch Personen die dem Unternehmer Schaden zuführen wollen, können frühzeitig entlarvt werden. Und so an Ihrem tun gehindert werden.



Natürlich lassen sich nicht alle Geschäftsleute von Hellsehern beraten, es scheinen aber viele zu sein die zum mindestens bei schwierigeren Entscheidungen Rat suchen.

Können sich so viele Menschen irren, und ist Wahrsagen vielleicht doch nur Betrug und Geldmacherei? Der Psychologe und Professor der Cornell University Daryl Bem belegte in einer groß angelegten Studie 2011, mit 1000 Probanden, dass Wahrsagen/Hellsehen möglich ist.

Und veröffentlichte seine Studie in der Fachzeitschrift „Journal of Personality and Social Psychology “, unter dem Namen „Feeling the Future“.



Doch Medium Lucas+ kann scheinbar noch viel mehr als einfach nur Hellsehen. Medium Lucas+ konnte auch schon viele Menschen mit Seinen Fähigkeiten als Geisterheiler unterstützen, er gab Ihnen neue Kraft und Lebensfreude. Was man in vielen Danksagungen auf seiner Seite von Medium und Geisterheiler Lucas+: http://www.medium-lucas.com/partnerrückführung_jakobsleiter.html nachlesen kann.



Hier finden Sie auch interessante Berichte über die Erfolge der Medialen Beratung von Medium & Geisterheiler Lucas+. Zum Beispiel über ein Haus was sich nicht verkaufen lassen will, einen unerwünschten Kinderwunsch, und die Rettung eines Enkels.



Auf einer weiteren Unterseite von Medium & Geisterheiler Lucas+ erfährt man das man sich auch nach böser Magie, Verwünschungen und Verfluchungen wie der Jakobsleiter vertrauensvoll an Ihn wenden kann.

Fluch lösen, Jakobsleiter und Magie weitere Informationen: http://www.medium-lucas.com/partnerrückführung_jakobsleiter.html



Medium & Geisterheiler Lucas+ steht Ihnen für die Medialer Beratung und Soforthilfe zur Verfügung. Interessierte können Ihm einfach eine Email über das Kontaktformular auf seiner Seite schreiben. Oder selbst anrufen in dringenden Fällen.



Medium Lucas+ wurden seine außergewöhnlich Kräfte das erste mal bewusst als er bei einem Hotelbrand in Afrika beinahe ums Leben kam. Seinen beinahe unglaublichen Werdegang können Sie in der Leseprobe auch auf der Webseite nach lesen.





Medium und Geisterheiler Lucas+ stellt seine Dienste in der Medialen Beratung als Soforthilfe zur Verfügung. Mit langjähriger Erfahrung und Professionalität betreut der bekannte Hellseher Kunden aus aller Welt.

