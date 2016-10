Sachsen-Anhalt-Info.Net informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, einem Forum und Anzeigen!

(firmenpresse) - Das Bundesland Sachsen-Anhalt (niederdeutsch Sassen-Anhalt, Landescode ST) ist eine parlamentarische Republik und als Land ein teilsouveräner Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland.



Das Flächenland hat etwa 2,25 Millionen Einwohner. Die beiden größten Städte des Landes sind die Landeshauptstadt Magdeburg und Halle (Saale), ein weiteres Oberzentrum ist Dessau-Roßlau.



Das am 21. Juli 1947 gegründete Land Sachsen-Anhalt ging mit der DDR-Verwaltungsreform in Bezirke auf und besteht in der heutigen Form seit der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990.



Sachsen-Anhalt gliedert sich in elf Landkreise und drei kreisfreie Städte. Angrenzende Länder sind Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen;



Link zum Sachsen-Anhalt Portal Sachsen-Anhalt-Info.Net: http://www.sachsen-anhalt-info.net



Das Land Sachsen-Anhalt besitzt neben dem Freistaat Bayern die meisten UNESCO-Welterbestätten in Deutschland - das Bauhaus, das Dessau-Wörlitzer Gartenreich, die Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg und die Altstadt von Quedlinburg.



In Sachsen-Anhalt gibt es eine vielfältige Burgen-, Schlösser- und Kirchenlandschaft und weitere wertvolle Kulturdenkmale. Mit mehreren Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind Halle und Magdeburg wissenschaftliche Zentren.



Die Landeshauptstadt Magdeburg ist Sitz des Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt, das zum Mitteldeutschen Rundfunk gehört. Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt hat ihren Sitz in Halle (Saale).



Link zu den Sachsen-Anhalt News: http://www.sachsen-anhalt-info.net/modules.php?name=News



Strukturwandel: Sachsen-Anhalt verarbeitete den wirtschaftlichen Strukturwandel nach 1990 mit Erfolg und Rückschlägen zugleich.



Die großen DDR-Kombinate hatten schwere strukturbedingte Schwierigkeiten beim Übergang in die Soziale Marktwirtschaft, da ihre technischen Anlagen meist völlig veraltet waren, durch einen hohen Einsatz von Arbeitskräften geprägt waren und schwere Umweltschäden verursachten.





Vor allem die Kombinate im Maschinenbau, dem Chemiedreieck und im Bergbau brachen rasch nach der Wende zusammen, was den Verlust von mehreren zehntausend Arbeitsplätzen zur Folge hatte.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Sachsen-Anhalt-Info.Net, Sachsen-Anhalt, News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Forum, Kleinanzeigen, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



Dieser Beitrag wurde am Donnerstag dem 27. Oktober 2016 veröffentlicht.







Datum: 27.10.2016 - 23:40

