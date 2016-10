Rheinische Post: Bundesgesundheitsminister Gröhe will Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln verbieten

(ots) - Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU)

lässt ein Gesetz vorbereiten, das den Versandhandel mit

verschreibungspflichtigen Medikamenten untersagt. Das berichtet die

in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Freitagausgabe) unter

Berufung auf Regierungskreise. Nur mit einem Verbot, so hieß es,

könne die notwendige Qualität und Sicherheit einer flächendecken,

wohnortnahen Versorgung mit Arzneimitteln erreicht werden. Gröhe will

für ein Verbot der Versandapotheken bei den Unions-Abgeordneten und

dem Koalitionspartner werben. Der Europäische Gerichtshof (EuGH)

hatte am 19. Oktober in einem überraschenden Urteil die Preisbindung

für rezeptpflichtige Medikamente im grenzüberschreitenden

Versandhandel aufgehoben. Das erlaubte Versandapotheken wie der

niederländischen Kette DocMorris, Bonuszahlungen an deutsche

Patienten zu leisten und so deren Zuzahlung zu verringern.

Branchenvertreter begrüßten die Verbots-Pläne. "Ein Verbot ist ganz

im Sinne der Patienten, vor allem der Alten, Kranken und Schwachen",

sagte Thomas Preis, der Vorstandsvorsitzende des Apothekerverbands

Nordrhein. Es sei "alternativlos".







