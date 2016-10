Rheinische Post: Linke-Fraktionschef Bartsch ruft SPD und Grüne zum Sturz Merkels auf / "Gabriel könnte nächste Woche Kanzler sein"

(ots) - Die Linken haben SPD-Chef Sigmar Gabriel zum

Sturz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgerufen. "Herr

Gabriel könnte nächste Woche Kanzler sein, wenn er und die SPD

wollten", sagte Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Voraussetzung sei,

dass sich die drei Parteien vorher auf die Punkte verständigten, die

sie vor der Wahl noch durchsetzen wollten. Nach den Sondierungen

zwischen SPD, Linken und Grünen, an denen auch Gabriel teilnahm,

sieht Bartsch Einigungschancen selbst bei bislang umstrittenen Fragen

wie etwa den Bundeswehr-Einsätzen. Das gelte ebenfalls für

Sozialreformen. "Nicht alles an der Agenda 2010 war schlecht", sagte

Bartsch. SPD, Linke und Grüne verfügen derzeit im Bundestag über die

nötige Mehrheit für ein Konstruktives Misstrauensvotum. Nach

aktuellen Umfragen könnte diese Mehrheit nach den nächsten

Bundestagswahlen nicht mehr bestehen.







