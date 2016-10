Rio Tinto, Chow Tai Fook verpflichten sich für JNA Awards 2017

(ots) - Rio Tinto Diamonds und Chow Tai Fook

Jewellery Group treten im sechsten Jahr in Folge bei den JNA Awards,

dem mit Spannung erwarteten Event der Schmuck- und Edelsteinbranche,

als Headline Partner auf. Die Unterzeichnungszeremonie fand am 14.

September bei einem Gala-Dinner im Rahmen des Festakts statt und

wurde von mehr als 500 Spitzentretern der Branche besucht.



Shanghai Diamond Exchange, Guangdong Gems & Jade Exchange und

Guangdong Land Holdings Limited treten ebenfalls erneut als Honoured

Partner auf. Mit den JNA Awards werden Unternehmen und Personen

ausgezeichnet, die sich durch Spitzenleistung, Führungsqualitäten und

Innovation hervorgetan haben. Der Schwerpunkt liegt auf Asien.



"Die Unterstützung, die wir von diesen Branchenführern erfahren

haben, ist wirklich beeindruckend. Ihr großes Engagement und ihre

Unterstützung sind Inspiration für uns, die Schmuckbranche

voranzubringen und dieses Event zu dem zu machen, was es heute ist",

sagte Wolfram Diener, Senior Vice President von UBM Asia.



Letitia Chow, Gründerin von JNA und Leiterin Geschäftsentwicklung

für die Schmucksparte bei UBM Asia, sagte: "Es war uns eine Ehre, in

enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die unsere Vision und

Grundwerte teilen, dies zu einem renommierten und bedeutenden Event

für das Handwerk zu machen. Sehr ermutigend ist auch die

kontinuierliche Unterstützung durch unsere Headline und Honoured

Partner, insbesondere Rio Tinto Diamonds, Chow Tai Fook Jewellery und

Shanghai Diamond Exchange, die von Anfang an mit dabei waren."



Rita Maltez, Leiterin der Vertretung von Rio Tinto Diamonds in

Großchina, fügte hinzu: "Rio Tinto ist sehr stolz auf seine Rolle als



mitgründender Headline Partner in Unterstützung der Awards. Wir sind

sehr glücklich zu sehen, wie sich die JNA Awards in den vergangenen

fünf Jahren zu einer wichtigen Plattform entwickelt haben, die einen

Mehrwert für die Schmuck- und Edelsteinbranche schafft. Wir freuen

uns auf unsere kontinuierliche Partnerschaft mit den JNA Awards und

die gemeinsame Arbeit am Erfolg unserer Branche."



Kent Wong, Geschäftsführer der Chow Tai Fook Jewellery Group,

merkte an: "Die alljährlichen JNA Awards inspirieren zu Innovation

und Best Practices, was zur laufenden Weiterentwicklung der Branche

in einem sich rasch verändernden Umfeld beiträgt. Chow Tai Fook ist

begeistert, im sechsten Jahr in Folge bei diesem renommierten Event

als Headline Partner aufzutreten. Gemeinsam mit unseren Partnern

werden wir die nachhaltige Entwicklung der Schmuckbranche auch weiter

vorantreiben."



