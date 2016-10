neues deutschland: Linzer Bündnis gegen Rechts sieht im Kongress "Verteidiger Europas" rechtsradikale Machtdemonstration

(ots) - Am Sonnabend wollen hunderte Mitglieder extrem

rechter Parteien und Gruppierungen in Linz zum Kongress "Verteidiger

Europas" zusammenkommen. Das Protestbündnis "Linz gegen Rechts" sieht

darin nicht nur ein Vernetzungstreffen eines breiten Spektrums von

rechten Politikern, Burschenschaftern und Verschwörungstheoretikern.

"Der Kongress ist auch eine Machtdemonstration, die zeigt, wie sehr

der Rechtsextremismus bereits in der Mitte der Gesellschaft

angekommen ist", sagt Thomas Pilgerstorfer, Sprecher von "Linz gegen

Rechts" im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung

"neues deutschland".



Pilgerstorfer verweist darauf, dass das von FPÖ und ÖVP regierte

Land Oberösterreich die Räumlichkeiten in Linz für den Kongress zur

Verfügung stellt. Er sieht Österreich insgesamt immer stärker nach

rechts rücken. Das liege auch daran, "dass die Regierungsparteien auf

Bundesebene, SPÖ und ÖVP, zum Teil selbst die rassistische Politik

der FPÖ übernehmen und damit das Feld für die Rechten bereiten", so

Pilgerstorfer. Zudem vergehe kein Tag, ohne dass der FPÖ-Kandidat bei

der Bundespräsidentenwahl, Norbert Hofer, oder der FPÖ-Chef

Heinz-Christian Strache neue rechtsextreme Aussagen von sich geben.



Die Demonstration, zu der "Linz gegen Rechts" für Sonnabend

aufruft, richtet sich daher nicht nur gegen die aktuelle

Veranstaltung, sondern auch darum zu zeigen, dass Rechtsextreme und

Rassisten weder in Linz noch anderswo einen Platz haben.







