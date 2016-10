Eine gespenstische Mutmachgeschichte

Wer hat das nicht schon erlebt? Ein Sportunterricht, der Angst macht und schadenfrohe Klassenkameraden. Das muss leider auch Paule durchleben. Er ist nicht so gut wie die anderen Kinder und wird gehänselt. Da kommt Mombel, ein kleines Gespenst, und spricht ihm Mut zu.

Trailer:

https://youtu.be/Lsvq5G4Y3yM?list=LLnrWQi3TGNmRm5EoXRQVqVQ



Buchbeschreibung:

Eine gespenstische Mutmachgeschichte. „Er kommt immer aus dem Irgendwo und macht auch ängstliche Kinder wieder froh…“

Mombel ist ein Gespenst, das Paule immer dann erscheint, wenn er sich was nicht zutraut oder Angst hat.

Paule hasst den Sportunterricht. Deshalb schafft er es dann auch nicht über einen Kasten zu springen und blamiert sich so jedes Mal vor seiner ganzen Klasse. Das macht Paule natürlich traurig, weil er jedes Mal ausgelacht wird. Da erscheint ihm zum ersten Mal ein Gespenst namens Mombel. Mit aufmunternden Reimen ermutigt Mombel ihn, mehr Selbstvertrauen zu haben, damit er in Zukunft mit etwas mehr Mut an die Sache herangeht.

Und siehe da …

ISBN-10: 3737511624

ISBN-13: 978-3737511629



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 3247 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 32 Seiten

Verlag: epubli GmbH; Auflage: 4 (9. Dezember 2014)

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B01GFYJVE0

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Mehr Infos unter:

http://beate-geng.jimdo.com/

http://www.geschenkbuch-kiste.de/



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Kommentare zur Pressemitteilung