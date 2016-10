Telepizza eröffnet seine ersten drei Pizzaläden in Saudi Arabien

(ots) -



Ergebnis der Master-Franchise-Vereinbarung mit der Al Bayan

Holding Group, einer der führenden Unternehmensgruppen des Landes



- Diese Eröffnungen sind Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens

in dem Land, in dem es in den nächsten zehn Jahren einhundert Läden

zu eröffnen plant.

- Telepizza will in Saudi-Arabien Marktführer im Bereich der

Auslieferung von Pizzas werden; Euromonitor schätzt diesen Markt im

Jahr 2016 auf einen Wert von 1,3 Milliarden Euro ein, bei einer

Wachstumserwartung von 6 % (CAGR) in den nächsten fünf Jahren.



Telepizza gibt die Eröffnung seiner ersten drei Pizzaläden in

Saudi Arabien bekannt, die sich alle in der Hauptstadt Riad befinden.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150317/735407-a)



Diese Läden sind die ersten von den einhundert Pizzaläden, die das

Unternehmen in dem Land in den nächsten zehn Jahren zu eröffnen

plant, und drei der fünf Läden, die in den kommenden Monaten die

Öffentlichkeit in Riad bedienen werden. Anschließend soll die Marke

im Westen (Jeddah) und den östlichen Gebieten des Landes etabliert

werden.



Die Expansion von Telepizza in Saudi-Arabien ist das Ergebnis der

Master-Franchise-Vereinbarung mit ihrem strategischen Partner in der

Region, der Emtyaz Catering Company, einer Tochtergesellschaft der Al

Bayan Holding Group und einer der wichtigsten Unternehmensgruppen des

Landes. Sie hält Beteiligungen an einer Reihe von Unternehmen im

Lebensmittel- und Getränkesektor sowie im Immobilien- und Bauwesen.



Telepizzas internationale Strategie richtet sich auf

Wachstumsmärkte, in denen das Unternehmen bereits tätig ist, auf die

Erkundung neuer Geschäftsmöglichkeiten und auf den Einstieg in neue

Märkte ? sei es auf organische Weise, durch die Übernahme regionaler

Unternehmen oder durch Partnerunternehmen mit



Master-Franchise-Verträgen.



Momentan ist das Unternehmen in 15 Ländern aktiv und sein Umsatz

außerhalb Spaniens stellt mehr als 30 % des Gesamtumsatzes dar.



Über Telepizza



Telepizza ist mit seiner eigenen Marke in 15 Ländern in Europa,

Lateinamerika und anderen Regionen größtenteils über

Partnerunternehmen mit Master-Franchise-Verträgen tätig. Nach dem

Stand von September 2016 verfügt das Unternehmen über ein Netzwerk

von 1.311 Pizzaläden (461 eigene Pizzaläden und 850 Franchise- und

Master-Franchise-Geschäfte) und nutzt dabei ein vertikal integriertes

Geschäftsmodell mit sieben Teigproduktionsstätten.



Im Jahr 2015 wies der Konzern durch seine Franchisekette einen

Umsatz in Höhe von 491,8 Mio. Euro und ein EBITDA in Höhe von 57,7

Mio. Euro aus.



http://www.telepizza.com







Pressekontakt:

Ketchum - +34-91-788-32-00

Mónica Escusa

Ana Moreno

prensa.telepizza(at)ketchum.es



Original-Content von: Telepizza, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Telepizza

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.10.2016 - 07:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1417944

Anzahl Zeichen: 3219

Kontakt-Informationen:

Firma: Telepizza

Stadt: Madrid





Diese Pressemitteilung wurde bisher 26 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung