Intensivausbildung zum Nageldesigner in Köln

Absolvieren sie in der Nailacademy von Alex Schneider in Köln eine Intensivausbildung zum Nageldesigner in 6-12 Monaten. Vom Basiswissen bis zur Perfektion in der Nagelmodellage.

(firmenpresse) - In der Nailacademy werden sie von Grund aus geschult. Schon von Beginn an werden ihre Schwächen und Defizite behoben und ihre Stärken bis hin zur Perfektion verbessert.



Während der Intensivausbildung zum Nageldesigner werden Sie bis zu drei Tagen in der Woche intensiv in unserem Studio den Profis über die Schulter schauen, sich an deren Arbeitsweise orientieren und an echten Modellen die Techniken anwenden und perfektionieren. Mit jedem Tag an unserer Academy lernen Sie dazu und verbessern sich in Ihrer Arbeit. Fehler werden sofort erkannt und behoben.



Ihr Basiswissen wird aufgefrischt und verstärken Ihre Kenntnisse mit fundamentalem Fachwissen über Hautpflege und Nagelanalysen. Darüber hinaus optimieren wir ihre Arbeitsweise und bauen ihr Wissen aus.



Außerdem wird ihnen die vielseitigkeit der Nailart beigebracht, die für jeden Nageldesigner und deren Kunden der wohl ausschlaggebendste Faktor ist. Vorrausgesetzt sie sind schon bestens mit der natürlichkeit des Nagels und dessen Aufbau vertraut, da sie mit Feiltechniken und Auffüllungen vertraut gemacht werden.



Kommen sie vorbei und lernen von unserer langjährigen Erfahrung. die Intensivausbildung zum Nageldesigner ist für jeden geeignet, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene.



Weitere Infos finden Sie auf: schulung-ausbildung-nageldesign.de/intensivausbildung







http://schulung-ausbildung-nageldesign.de



Nailacademy

Luxemburger Straße 266, 50937 Köln

Nailacademy

Alex Schneider

Köln

0221 27070946



