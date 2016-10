Die erste flexible und farbenfrohe Design-Schuh-Abtropfmatte ist da.

Einfach zu reinigen, schützen shoo.pads den Boden vor tropfendem und schmutzigem Schuhwerk. Dank intelligenter Konstruktion und tiefen Rillen trocknen nasse Schuhe in kürzester Zeit. Made in Europe

Shoo.pads gibt es für die ganze Familie in 3 Grössen - S, M & L

(firmenpresse) - Die Geschichte der shoo.pads:

Lange Zeit fragte sich Sanni Shoo: Wohin mit den Schuhen nach Waldspaziergängen, Matsch, Schnee- oder Regentagen? Da sie vorwiegend graue und unflexible Hartplastikteile am Markt fand, entwickelte sie gemeinsam mit Schweizer Designern eine bunte, flexible und waschbare Lösung für jedes schöne Zuhause. Endlich muss man Schuhablagen nicht mehr verstecken.



Die elastischen Matten sind für die ganze Familie gedacht, und in 3 drei Größen und 6 Farben erhältlich: So werden Schuhe in moderne Wohnwelten integriert, und die Böden bleiben sauber. Und wenn shoo.pads schmutzig sind, können sie einfach mit Wasser und Seife oder in der Waschmaschine gereinigt werden.



Außerdem machen shoo.pads auch im Badezimmer, in der Dusche und sogar in der Toilette eine gute Figur, schützen den Boden ohne zu verrutschen, und bescheren den Benutzern eine angenehme Unterlage.



Shoo.pads von Sanni Shoo wurden in der Schweiz entwickelt, und werden hochwertig in Italien gefertigt. Es gibt sie ab EUR 13.90 z.B. bei www.shoo-pad.com



Die Fakten in Kürze:

? Stilvolle, flexible Schuhabtropfmatten für die ganze Familie in 3 Größen

? waschbar in der Maschinenwäsche oder mit Wasser und Seife bis 50 Grad Celsius

? für drinnen und draußen geeignet - auch für die Terrasse (-15 bis +50 Grad Celsius)

? umweltfreundlich aus 100 % TPE, frei von BPA oder PVC.

? in 6 verschiedenen Farben erhältlich

? Schweizer Design - produziert in Italien









http://www.shoo-pad.com



www.shoo-pad.com

Hohenberg 29, 8943 Aigen im Ennstal

www.shoo-pad.com

Werner Luidolt

Aigen im Ennstal

+436642566670



