HDT Seminar zu Entwicklungsmethoden in der Mechanismentechnik am 28.11.2016 - 29.11.2016 in Berlin

Weiterbildung zu Starrkörpermechanismen, Koppelmechanismen (Getriebe), nachgiebigen Mechanismen, nachgiebigen Aktuatoren sowie deren Analyse und Synthese

(firmenpresse) - Koppelmechanismen, auch Getriebe genannt, dienen zum Umformen und Übertragen von Bewegungen und Kräften und bestehen aus starren Gliedern, die durch Gelenke verbunden sind und. Solche Starrkörpermechanismen sind in jeder Maschine zu finden und insbesondere in Roboter-, Greifertechnik, Verpackungsindustrie und Automobilindustrie Anwendung. Immer komplexer werdende Systeme bei immer anspruchsvolleren Aufgaben führen zu steigenden Anforderungen an die Mechanismen. Hier wird wobei eine strukturierte und modellbasierte Entwicklung notwendig. Nachgiebige Mechanismen und Aktuatoren sind mechanische Systeme, die ihre Bewegung durch Verformung nachgiebiger Systemabschnitte, im Extremfall durch Verformung des ganzen Systems erlangen. Sie haben immense Vorteile gegenüber festen Systemen - keine Reibung, Fähigkeit die Energie zu speichern, gute Voraussetzungen zur Miniaturisierung sowie keine bzw. einfachere Montage und geringe Wartung. Diese Eigenschaften machen diese auch für spezielle Anwendungen interessant. So eignen sich diese besonders für den Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen, wie beispielsweise für Reinraum-, Vakuum- und Weltraumanwendungen, sowie in der Präzisionstechnik und in der Medizintechnik.

Ein wesentliches Ziel der Weiterbildung „Mechanismentechnik“ am 28.-29.11.2016 ist die Vermittlung der Methoden zur Entwicklung der Starrkörpermechanismen sowie der nachgiebigen Mechanismen und Aktuatoren. Die Teilnehmer werden strukturierte Kenntnisse und Methoden zur Entwicklung von Starrkörpermechanismen (Koppelmechanismen), nachgiebigen Mechanismen und nachgiebigen Aktuatoren erwerben. Dadurch, dass Starrkörper- und nachgiebige Systeme in einem Zusammenhang betrachtet werden, üben die Anwesenden die Fähigkeit die Vorteile beider Arten anwendungsgezielt einzusetzen. Frau Prof. Dr. Dipl.-Ing. Lena Zentner, Fachgebiet Mechanismentechnik, Fakultät für Maschinenbau, Technische Universität Ilmenau, wird hier neue Entwicklungen direkt aus der Forschung aufzeigen und dadurch neue Inspirationen für den eigenen Alltag der Anwesenden weitergeben. Alle Interessenten, die sich mit Entwicklung und Optimierung von Mechanismen in Maschinen beschäftigen, insbesondere Fachkräfte für Roboter-, Greifertechnik, Verpackungsindustrie und Automobilindustrie sind hier eingeladen.





Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit weit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und Führungskräfte, stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, Symposien und Inhouse Workshops dar.

Der Grundgedanke seiner Gründerväter ist dabei in seiner modernen Variante immer noch präsent: Unternehmen im Wettbewerb durch Dienstleistung rund um den wissensbasierten Arbeitsplatz zu unterstützen.

Das HDT verbindet Wissenschaft und Forschung mit der Wirtschaft. Als Kooperationspartner der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen sowie der Universitäten Bonn, Braunschweig, Duisburg-Essen und Münster, pflegt das HDT engen Kontakt zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen und präsentiert sich somit als Forum für Austausch von Wissen und Erfahrung.



Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Leseranfragen:

Haus der Technik / Niederlassung Berlin

Karl-Liebknecht-Str.29

10178 Berlin, Mitte



Niederlassungsleiterin

Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch

h.cramer-jekosch(at)hdt.de

Tel.: 030 39493411

Fax: 030 39493437



