Digital MashUp | Unternehmensberatung für Digitalisierung im Vertrieb

Leider ist es aber doch oftmals so, dass weder Unternehmensberater das Know-How rund um die Digitalisierung mitbringen, noch Online Marketing Agenturen etwas von ganzheitlichen Vertriebsstrategien verstehen.

(firmenpresse) - Digital MashUp hat aber die Zeichen der Zeit erkannt, denn nur eine Ausrichtung auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden bringt Sie zum Erfolg.



Das Management von Digital MashUp, bringt gut 25 Jahre Erfahrung aus den Bereichen IT-Beratung, IT-Vertrieb, Programmierung, Online Marketing, Webdesign, Marketing, Suchmaschinenoptmierung und der Implementierung von Webshops mit. Einen Großteil dieser Erfahrungen hat das Management Team durch Seminare, Schulungen und der

langjährigen Tätigkeiten, bei großen deutschen Finanzdienstleistern erworben.



Vor allem im Online Marketing und zu den Themen rund um Digitalisierung, kennt sich das Team von Digital MashUp gut aus. Dabei wird versucht, digitale Vertriebskanäle in bestehende Strategien einzubinden, Unternehmen ganzheitlich auf die Digitalisierung auszurichten und Bewusstsein zu schaffen, wer künftig der entscheidende Faktor beim Verkauf ist - Der Kunde.



Mit innovativen Ideen, intensiven Management Coachings und einem umfangreichen Fachwissen, schafft



Digital MashUp bei mittelständischen Unternehmen Verständnis und leistet somit einen wichtigen Beitrag rund um das Thema Digitalisierung im Mittelstand.

Im Internet gefunden werden, mit den korrekten Kontaktdaten und Öffnungszeiten, ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor. Von der Überprüfung, bis hin zur Bereinigung und Vereinheitlichung, übernimmt Digital MashUp die komplette Verwaltung von Social Media und Online Profilen. Auch im Erfahrungs- und Bewertungsmarketing spielt Digital MashUp

die Stärken aus. Mittlerweile gibt Anbieter, die es ermöglichen, aus verschiedenen Plattformen und sozialen Netzwerken die eigenen Bewertungen zu aggregieren und einheitlich zu verwalten.



Um eine Nachhaltigkeit bei der Suchmaschinenoptimierung zu garantieren, empfiehlt sich eine ständige Überprüfung von Unternehmenspräsenzen auf die neuesten Standards und die erfolgversprechendsten Suchbegriffe, damit ein ständiger Besucherfluß generiert wird und langfristig mehr über das Internet verkauft werden kann. Nur wer in Google auf der ersten Seite mit themenrelevanten Suchbegriffen gefunden wird, ist langfristig über das Internet erfolgreich. Mit dem jungen StartUp ist man wirklich gut aufgehoben, nicht nur wenn es um ganzheitliche Ansätze geht, sondern auch bei den Einzelleistungen im Online Marketing. Unabhängige Analysen, erfolgreiche Strategien und erfahrene und kompetente Partner, machen aus Digital MashUp einen wirklich hervorragenden Projektierer und Ansprechpartner für Unternehmen, die auf eine digitale Zukunft bauen und Unternehmensziele im Bereich Digitaliserung umsetzen möchten.





Mit dem starken Partnernetzwerk, hat Digital MashUp auf viele Ihrer Fragen Antworten und schützt somit vor teuren Fehlinvestitionen und möglicherweise falschen Entscheidungen.



Soziale Netzwerke sind aus dem Leben Ihrer Kunden nicht mehr wegzudenken. Die Erfahrungen zeigen, wenn Unternehmen richtig über soziale Netzwerke werben und diese gezielt nutzen, hat dies oftmals eine exorbitante Steigerung der Bekanntheit und Sichtbarkeit für Unternehmen zur Folge. Menschen möchten bei Menschen kaufen.Daher sind individuelle und maßgeschneiderte Konzepte und Strategien auch im Bereich Social Media extrem wichtig.



Mit den Management Consultants, schaffen die Berater Verständnis bei den Führungskräften in Unternehmen und erklären warum es so wichtig ist, jetzt auf eine Digitalisierungsstrategie zu setzen.



Lassen Sie sich von den Konzepten und Strategien von Digital MashUp überzeugen und fordern Sie noch heute eine Beratung für Ihr Unternehmen oder ein Angebot für Ihr Projekt an, damit auch Ihr Unternehmen in eine positive digitale Zukunft blickt.





Das junge StartUp - Digital MashUp UG(haftungsbeschränkt) ist eine Unternehmensberatung aus München. Unternehmensziel ist die Erbringung von Dienst-, Beratungs- und Vertriebsleistungen im Bereich digitaler Vertriebsprozesse.



Dabei liegt das Haupaugenmerk auf der Vertriebsdigitalisierung, dem Online Marketing, eBusiness und eCommerce. Mit strategischen und opperativen Maßnahmen, versucht Digital MashUp nachhaltig Unternehmen zu digitalisieren und auf die neuen Kundenbedürfnisse mit einer digitalen Transformation auszurichten.



