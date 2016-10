Zentrale Leittechnik „ZEUS“ für das kaufmännische und technische Anlagen-Management

Keitlinghaus Umweltservice aus Wadersloh (Nordrhein Westfalen) entwickelt und vertreibt seit 15 Jahren erfolgreich innovative Softwarelösungen vor allem für den Bereich der erneuerbaren Energien. Das modulare Softwarepaket ZEUS ermöglicht eine Optimierung der Arbeitsabläufe, die Minimierung des Verwaltungsaufwandes sowie die historische und aktuelle Auswertung relevanter Kenngrößen.

ZEUS - die einzigartige Komplettlösung für Ihren Anlagenbetrieb

(firmenpresse) - Für den erfolgreichen Anlagenbetrieb ist ein professionelles Management unerlässlich. Entscheidungsträger müssen jederzeit einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche und technische Performance Ihrer Anlage haben. Immer komplexere wirtschaftliche Verflechtungen und steigende Anforderungen der Aufsichtsbehörden erzeugen zudem einen wachsenden Dokumentations- und Administrationsaufwand, der den Arbeitsalltag zusätzlich belastet. Versäumnisse führen hier schnell zu großen finanziellen Einbußen.



Keitlinghaus Umweltservice bietet mit ZEUS („Zentrale Erfassung Und Steuerung“) für diese Anwendungsfälle eine Leittechnik an, die sich seit vielen Jahren in verschiedenen Branchen erfolgreich etabliert hat. ZEUS ist ein modulares Softwarepaket für das Management beliebig vieler technischer Anlagen. Die verschiedenen Module ermöglichen eine individuelle Anpassung der Software an die betrieblichen Gegebenheiten. Daten aus technischen Einheiten sowie Angaben zu Analysen, Stoffströmen, Verträgen, Abrechnungen, Lagerhaltung, Reichweiten, Maschinenkosten oder Buchhaltungskennzahlen werden in einer übergreifenden Datenbank plausibilisiert, verrechnet, verdichtet und präsentiert. Dadurch können Störungen oder Soll/Ist-Abweichungen frühzeitig erkannt und behoben werden. Die Anbindung von Erfassung, Datenbank und Auswertung erfolgt standortunabhängig über das Internet und ermöglicht so eine maximale Flexibilität für den Anwender.

Die Besonderheit von ZEUS ist, neben der dezentralen Struktur, die Fähigkeit zur Anbindung unterschiedlicher Datenquellen oder Steuerungstypen. Bislang werden über 120 verschiedene Schnittstellen genutzt, um Daten unterschiedlicher Hersteller zu vereinheitlichen und auszuwerten. ZEUS sorgt automatisch und im Hintergrund für die sofortige zentrale Verfügbarkeit aller dezentral erfassten Anlagendaten. Dadurch werden Mitarbeiter vor Ort und in der Zentrale entlastet.



Mit dem neu entwickelten Web-Browser ZeusWeb (auch als App verfügbar) ist bei Bedarf neben der automatischen Datenübertragung ebenfalls eine manuelle Daten- und Texterfassung möglich.





Keitlinghaus Umweltservice bietet im Bereich der „Erneuerbaren Energien“, insbesondere innerhalb der Biogasbranche, mit einer leistungsstarken, umfassenden und innovativen Software eine bis dato einzigartige Komplettlösung für Ihren sicheren, umweltkonformen und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb. Der sehr gute Service, das Know-how aus langjähriger Erfahrung sowie das Unternehmensmotto: „aus der Praxis - für die Praxis“ bilden die entscheidende Grundlage zum Erfolg – sowohl für den mittelständischen Betrieb, als auch für den gesamten Energiepark.

