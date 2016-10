Niedliche Handpuppen für den guten Zweck

SBB-Kompetenz gGmbH kooperiert mit dem Förderverein KinderLeben e.V.

Näherinnen des des SBB-Projektes „Mein Stadtraum“ Wandsbek fertigen diese süßen Handpuppen

(firmenpresse) - Freude beim Förderverein KinderLeben e.V. Als neuen Kooperationspartner konnte die in Schnelsen ansässige und gemeinnützige Einrichtung die SBB Kompetenz gGmbH gewinnen. Das stadtteilbezogene Projekt „Mein Stadtraum“ in Wandsbek ist ein Beschäftigungsprojekt der SBB, das sich Bürgernähe auf die Fahne geschrieben hat und Menschen mit geringem Einkommen ein kostenloses Service-Angebot bietet. Beratung in sozialen Fragen steht ebenso im Programm wie Veranstaltungsplanung. Dazu gibt es eine Tauschbörse mit Nähstube, eine Kreativwerkstatt und einen Küchenservice. In der Nähstube werden nicht nur kleine Änderungen an getauschter Kleidung vorgenommen, sondern auch viele andere tolle Handarbeiten angefertigt, wie etwa niedliche kleine Handpuppen, die nach Fertigstellung einem guten Zweck, nämlich dem Förderverein KinderLeben e.V., zu Gute kommen. Seit bereits sieben Jahren unterstützt und betreut der Förderverein KinderLeben e.V. Familien mit schwer sowie lebensverkürzend erkrankten und mehrfach behinderten Kindern. Mittlerweile sind es mehr als 60 Familien deutschlandweit, denen der kleine Verein mit einigen ehrenamtlichen Helfern unter die Arme greift unter anderem mit tollen Überraschungspaketen, die sich stets großer Beliebtheit bei den betroffenen Familien erfreuen. „Die Handpuppen der SBB sind eine tolle Beigabe für unsere nächsten Pakete an die Familien. Sie werden bei den Kindern bestimmt sehr gut ankommen“, freut sich Ester Peter, ehrenamtlicher Vorstand des Fördervereins KinderLeben e.V.



Über die SBB-Kompetenz gGmbH: Als Bildungsträger in Hamburg bietet die SBB-Kompetenz gGmbH Umschulungen, Fortbildungen und weitere Möglichkeiten der beruflichen Orientierung und Qualifizierung an. Im Jahr 2005 als Tochter der SBB Stiftung Berufliche Bildung gegründet, qualifiziert die SBB seitdem Arbeitsuchende und Berufstätige für den aktuellen Arbeitsmarkt. Die SBB-Kompetenz gGmbH unterhält mehrere Standorte in Hamburg, ihr Geschäftsführer ist Bernd Schröder.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kinderleben-hamburg.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Am 26. Mai 2009 wurde der Förderverein KinderLeben e.V. gegründet. Ziel des Vereins ist die individuelle Begleitung und Beratung lebensverkürzend, schwerstkranker und/oder mehrfach behinderter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener (0 bis 27 Jahre), ihrer Geschwister sowie ihrer Eltern und nahestehender Angehöriger mittels materieller, finanzieller und psychosozialer Versorgungsangebote.

Die betroffenen Familien erhalten u.a. Hilfe durch die Beschaffung lebensnotwendiger medizinischer Geräte, durch die Finanzierung wichtiger Therapien (wenn öffentliche Gelder nicht reichen) oder z.B. in Form eines Zuschusses für eine würdevolle Bestattung ihres verstorbenen Kindes.

Die Tätigkeit des Vereins dient ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§51 ff AO.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Förderverein KinderLeben e.V.

Leseranfragen:

Förderverein KinderLeben e.V.

Kulemannstieg 10

22457 Hamburg



Telefon: 040 / 538 799 48

Handy: 0171 / 68 30 257

Fax: 040 / 55 00 64 40



Internet: www.kinderleben-hamburg.de



PresseKontakt / Agentur:

Ariane Kirschnick

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Kulemannstieg 10

22457 Hamburg



Telefon: 040 / 538 799 48



Datum: 28.10.2016 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1417969

Anzahl Zeichen: 2083

Kontakt-Informationen:

Firma: Förderverein KinderLeben e.V.

Ansprechpartner: Ariane Kirschnick

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 538 799 48



Meldungsart: Kooperation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung