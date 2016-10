Eine völlig neue Art von Kommissionierwagen ist am Markt.

Einfach noch schneller kommissionieren! Dass wollen Sie auch? Das kleine Unternehmen BSR Idware – welches 1990 im Herzen Salzburgs gesprossen ist – hat eine völlig neue Art entdeckt Kommissionierwägen zu bauen.

Viele Funktionen und Extrawünsche erwünscht

(firmenpresse) - Das Team aus rund 20 Mitarbeitern beobachtete über einen langen Zeitraum hinweg, was ihren Kunden im Hinblick auf einen waschechten Kommissionierwagen wirklich wichtig ist und kreierte den idealen Lager-Begleiter für seine Kunden. Konzipiert für enge Gänge und flottes Arbeiten, denn alles was der Wagen mit sich führt bestimmen alleine die Kunden. Auch die Wagengröße und Farbe lässt sich individuell gestalten.



Mit dem maßgefertigten Wagen flitzen Sie durch die Gänge Ihres Lagers und können sämtliche Geräte wie Drucker, Scanner oder RFID-Gerät für Ihre Arbeit mitnehmen und mithilfe der Vollauszug-Laden unterwegs einfach warten. Das ist aber noch nicht alles, denn das integrierte Akkusystem versorgt die Geräte an Board eine ganze Schicht lang mit Strom. Das Team hat seinem hübschen Wägelchen auch noch ein Ass in den Ärmel gesteckt – eine Monitor- und Tastaturhalterung und Wireless-LAN Anbindung – sodass der Arbeitende stets Daten übertragen und erhalten kann.



Was den Kommissionierwagen von BSR Idware so besonders macht ist der individuelle und absolut nach Wünschen gestaltbare Wagen-Aufbau. Das macht diesen Wagen für die Lagerarbeit besonders attraktiv, da dieser exakt auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten wird und bietet trotz aller Möglichkeiten und Extras eine wirklich am Boden gebliebene Preispolitik. Das ist mal eine top Leistung!



Ein kleines und informatives Video zum Wagen können Sie sich folgend ansehen:







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.youtube.com/watch?v=4BgSN1-hy_A



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Unternehmen mit Sitz in Salzburg hat sich seit 1990 ganz dem Gebiet der automatischen Identifikation verschrieben. Sie als Kunde erhalten umfangreiche Beratung, bestes Service, Verkauf und Reparatur sämtlicher Geräte. Ob nun Groß- oder Kleinkunde, bei BSR Idware steht der Mensch in jeder Hinsicht im Vordergrund und das spürt man.



BSR Idware GmbH

Jakob-Haringer-Straße 3

A-5020 Salzburg



Tel. +43 (0)662 456323-200

Fax. +43 (0)662 455 937 99

Mail. sales(at)bsr.at

Dies ist eine Pressemitteilung von

BSR Idware

Leseranfragen:

BSR Idware GmbH

Jakob-Haringer-Straße 3

A-5020 Salzburg



Tel. +43 (0)662 456323-220

Mail. eva.staufer(at)bsr.at

PresseKontakt / Agentur:

BSR Idware GmbH

Jakob-Haringer-Straße 3

A-5020 Salzburg



Tel. +43 (0)662 456323-220

Mail. eva.staufer(at)bsr.at

Datum: 28.10.2016 - 09:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1417977

Anzahl Zeichen: 1701

Kontakt-Informationen:

Firma: BSR Idware

Ansprechpartner: Eva Staufer

Stadt: Salzburg

Telefon: +43 (0)662 456323 220



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 31.10.2016

Anmerkungen:



Veröffentlichung bitte mit Belegexemplar an eva.staufer@bsr.at

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.