S.I.C Entwicklungs- und Vertriebs GmbH

auf der Medica in Düsseldorf

Geräteträgersystem"fixITeasy" für die Medizintechnik

(firmenpresse) - Die S.I.C Entwicklungs- und Vertriebs GmbH ist dieses Jahr zum ersten Mal auf der Medica in Düsseldorf als Aussteller vertreten. Das aus dem Süden Deutschlands stammende Unternehmen ist führender Anbieter von kundenspezifischen Halterungen für die Medizintechnik. Das eigene, patentierte Geräteträgersystem "fixITeasy" setzt Maßstäbe bei anspruchsvollen und ergonomischen Arbeitsplätzen. Die verdeckte Kabelführung, als auch die Hygiene- und Sicherheitsstandards sind für S.I.C selbstverständlich. Die einfache Bedienung und Handhabung sind einzigartig.

balance-lift: mechanisch höhenverstellbare Monitorhalterungen

Im Rahmen des zentralen Innovationsprogramms Mittelstand, kurz ZIM, entstand das Produkt BALANCE-LIFT. Dieses kompakte Produkt ermöglicht eine äußerst komfortable Höhenverstellung.

Die Monitore, Eingabeterminals und Keyboards lassen sich in beliebiger Höhe montieren.

Je nach Last der angebauten Komponenten lässt sich der Gewichtsausgleich in einem Beriech von 3 kg bis 33 kg justieren. Die Montage wird in nur wenigen Schritten durchgeführt.

Mit dem modularen Produktprogramm lassen sich viele Bedürfnisse abdecken. Darüber hinaus lassen sind spezielle Kundenwünsche mit unserer Entwicklungsabteilung umsetzen. Ob eine Anpassung an vorhandene Installationen oder die Integration von speziellen Monitoren und Scannern; es lassen sich alle wesentlichen Anforderungen erfüllen.

Als OEM Partner ist die S.I.C Entwicklungs- und Vertriebs GmbH Entwicklungspartner und Lieferant für viele namhafte Medizingerätefirmen.

Michael Schmidt (GF)





http://www.sic-design.de/



Die Firma S.I.C Entwicklungs- und Vertriebs GmbH wurde 1999 von Michael Schmidt gegründet. Seit 2008 ist S.I.C in Nagold, im Süden Deutschlands zu Hause. Aus ein paar Ideen mit bahnbrechenden Details ist ein modulares Befestigungssystem entstanden.

Durch die eigene Entwicklung entstehen ständig neue, spezielle Kundenlösungen.

S.I.C Entwicklungs- und Vertriebs GmbH

S.I.C Entwicklungs- und Vertriebs GmbH

Michael Schmidt

Am Eisberg 8

72202 Nagold

michael.schmidt(at)sic-design.de

+49(0)7452/ 897 87-0

http://www.sic-design.de/



Firma: S.I.C Entwicklungs- und Vertriebs GmbH

Ansprechpartner: Michael Schmidt

Stadt: Nagold

Telefon: +49(0)7452/ 897 87-0





