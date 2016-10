Masterstudiengang Gesundheitsmanagement (MBA) / Berufsbegleitend studieren an der Universität Hamburg

(ots) - Im Sommersemester 2017 startet der

Masterstudiengang Gesundheitsmanagement (MBA), der sich an der

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität

Hamburg seit erfolgreich etabliert hat, erneut. Der berufsbegleitend

organisierte Masterstudiengang vermittelt grundlegende Kenntnisse in

den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Recht, Personalführung,

strategisches und operatives Management. Der Studiengang qualifiziert

Studierende für Leitungspositionen.



Eine kostenlose Informationsveranstaltung findet am 30. November

2016 um 18.30 Uhr in den Räumen der Universität Hamburg

(Von-Melle-Park 9, 20146 Hamburg) statt.



Bewerbungsschluss ist der 15. Januar 2017.



Der MBA - Garant für beruflichen Erfolg



Der MBA-Studiengang wendet sich an Hochschulabsolventen, die in

Einrichtungen, Behörden und Unternehmen des Gesundheits-, aber auch

des Sozialbereiches beschäftigt sind. "Der MBA Gesundheitsmanagement

überzeugt vor allem durch eine wissenschaftlich fundierte Lehre auf

Universitätsniveau, in der aktuelle Forschungsergebnisse und

praktisch relevante Inhalte gleichermaßen zur Geltung kommen. Als

zertifizierter Studiengang bereitet der MBA die Teilnehmenden auf

die Übernahme von Führungspositionen im Gesundheitsbereich vor und

ist ein eindeutiger Erfolgsfaktor für die Verbesserung zukünftiger

Berufschancen", so Programmleiter Prof. Dr. Dirk Gilbert.



Der MBA hat eine Regelstudienzeit von 1,5 Jahren. Im Anschluss

daran wird die Masterarbeit geschrieben. Die Lehrveranstaltungen

finden am Abend und an Wochenenden statt. Nach erfolgreichem

Abschluss des Studienganges verleiht die Fakultät für Wirtschafts-

und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg den akademischen

Grad MBA Gesundheitsmanagement (Health Management).



Alle Informationen zum Studiengang unter:



www.mba-gesundheitsmanagement-hamburg.de







