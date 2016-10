Geburtstag ist kein Pflichttermin - Umfrage: Deutsche wollen Geburtstage so verbringen, wie es ihnen gefällt - und nicht, wie man es von ihnen erwartet

(ots) - Die Menschen in Deutschland wollen sich nicht

vorschreiben lassen, wie sie ihre Geburtstage zu feiern haben. Mehr

als drei Viertel (79,5 %) betonen bei einer repräsentativen Umfrage

im Auftrag des Gesundheitsportals "www.apotheken-umschau.de", sie

verbrächten ihren Ehrentag nur so, wie es ihnen gefalle und nicht so,

wie es andere vielleicht von ihnen erwarteten. Für fast zwei Drittel

(63,1 %) waren die schönsten Geburtstage schließlich bislang die mit

den ungeplanten, spontanen Feiern. Allerdings schafft es jeder Fünfte

(19,1 %) aber offenbar nicht, sich den Erwartungen zu widersetzen:

Sie feiern ihre Geburtstage eigentlich nur, weil Freunde und

Verwandte es gerne so hätten.



Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsportals

"www.apotheken-umschau.de", durchgeführt in persönlichen Interviews

von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 1.934 Männern und Frauen ab

14 Jahren.



Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "www.apotheken-umschau.de"

zur Veröffentlichung frei. Die Inhalte weiterführender Links, auf die

in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, unterliegen dem Copyright

des jeweiligen Anbieters der verlinkten Seite.







Pressekontakt:

Sylvie Rüdinger

Tel. 089 / 744 33 194

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse(at)wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

www.apotheken-umschau.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - apotheken-umschau.de, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wort & Bild Verlag - apotheken-umschau.de

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.10.2016 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1417987

Anzahl Zeichen: 1632

Kontakt-Informationen:

Firma: Wort & Bild Verlag - apotheken-umschau.de

Stadt: Baierbrunn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 33 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung