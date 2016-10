STAEDTLER wird Spenderunternehmen bei innatura (FOTO)

(ots) -

Kooperation angekündigt/Hochwertige Mal- und Schreibgeräte

ergänzen Sortiment von Deutschlands erster Plattform für die

Vermittlung fabrikneuer, bedarfsgerechter Sachspenden



Die STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, Nürnberg, einer der weltweit

führenden Hersteller und Händler von Schreib-, Mal-, Zeichen- und

Kreativprodukten, wird Spenderunternehmen der gemeinnützigen innatura

gGmbH, Köln. Die Kooperation kündigten Axel Marx, Geschäftsführer der

STAEDTLER-Gruppe, und innatura-Geschäftsführerin Dr. Juliane Kronen

während der Messe ConSozial in Nürnberg an.



STAEDTLER wird innatura hochwertige Schreib- und Malprodukte zur

Verfügung stellen, die aufgrund von Sortimentsänderungen oder

Überproduktion nicht in den Handel kommen. "Die hochwertigen Mal- und

Zeichenstifte von STAEDTLER kommen jeglichen gemeinnützigen

Organisationen zugute, die eine Verwaltung haben, aber insbesondere

freuen wir uns für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, da

diese oftmals zu wenig finanzielle Mittel haben, um solche

Qualitätsprodukte in ausreichender Menge für die Kinder und

Jugendlichen, die sie betreuen, erwerben zu können", sagte

innatura-Geschäftsführerin Kronen.



"Für STAEDTLER ist die Zusammenarbeit mit innatura eine sinnvolle

Möglichkeit, um unser soziales Engagement weiter auszubauen," sagte

der Geschäftsführer der STAEDTLER-Gruppe, Axel Marx. "innatura bietet

uns als produzierendes Unternehmen die perfekte Lösung, um

einwandfreie Ware, die nicht mehr vermarktet wird, bedarfsgerecht an

gemeinnützige Organisationen zu vermitteln. Damit müssen wir

überschüssige Ware nicht länger vernichten oder aufwändig an einzelne

gemeinnützige Organisationen verteilen. Mit innatura haben wir einen

verlässlichen Partner gefunden, der dafür sorgt, dass unsere

Sachspenden diejenigen erreichen, die sie am dringendsten benötigen."





Über innatura



Die gemeinnützige innatura gGmbh wurde 2013 gegründet, um die

Brücke zwischen Unternehmen zu schlagen, die Produkte spenden statt

entsorgen wollen, und gemeinnützigen Empfängerorganisationen, die auf

günstige Sachmittel angewiesen sind. So wird die Umwelt geschont,

hoher sozialer Nutzen gestiftet, und Unternehmen können glaubwürdig

ihr gesellschaftliches Engagement zeigen. innatura sammelt bei großen

Herstellern und Händlern Produkte ein, die aus verschiedensten

Gründen (wie etwa Überproduktion oder Sortimentsänderungen) nicht

mehr vermarktet werden, und vermittelt diese Waren über eine

Online-Plattform gegen eine geringe Vermittlungsgebühr an

gemeinnützige Organisationen und insbesondere soziale Einrichtungen

weiter. Diese zahlen für die fabrikneuen Produkte, die innatura als

Sachspenden erhält, nur eine geringe Vermittlungsgebühr in Höhe von 5

bis maximal 20 Prozent des Warenwerts.



Kronen: "Dadurch erhalten sie für 5 bis maximal 20 Euro Waren, für

die sie im normalen Handel 100 Euro zahlen müssten, und können die

eingesparten Mittel verwenden, um ihre Angebote zu erweitern."

innatura arbeitet in einem internationalen Netwerk unter der

Schirmherrschaft des britischen Thronfolgers mit ähnlichen

Organisationen in Frankreich und Großbritannien zusammen. Bislang

haben über 700 gemeinnützige Organisationen in Deutschland von

innatura profitiert, und dem gemeinnützigen Sektor wurden so

insgesamt über 4,5 Millionen Euro eingespart, die für den Ausbau

sozialer Angebote verwendet werden können. Die Umwelt wird entlastet

durch 430 Tonnen Produkte, die durch innatura dem sozialen Sektor zur

Verfügung gestellt wurden, statt entsorgt zu werden.



Für Unternehmen, die spenden wollen, fungiert innatura als

Drehscheibe und bietet ihnen die Möglichkeit, einen wertvollen und

glaubhaften Beitrag zur Unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung

(Corporate Social Responsibility) zu leisten. Dabei wird der Marken-

schutz gewährleistet. Inzwischen verzeichnet innatura mehr als 40

Spenderunternehmen, darunter große Konsumgüterhersteller.



Über STAEDTLER



STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands

und zählt zu den weltweit führenden Herstellern und Anbietern von

Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Als internationales

Unternehmen mit hoher Exportquote beschäftigt STAEDTLER weltweit

2.000 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in Deutschland. Die Herkunft

spielt bei dem Traditionsunternehmen eine große Rolle und so werden

nahezu 80 Prozent der Produkte in Deutschland produziert. Damit ist

STAEDTLER der größte Hersteller für holzgefasste Stifte,

Folienstifte, Radierer, Feinminen und Modelliermassen in Europa.







Pressekontakt STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

Dominik Kestler

Tel: +49 911 9365-461

dominik.kestler(at)staedtler.de

www.staedtler.de





Pressekontakt innatura

innatura gemeinnützige GmbH

Brigitte Lausch

Tel: +49 221 40 69 975

presse(at)innatura.org

www.innatura.org

www.facebook.com/innaturaSachspenden

www.twitter.com/innaturaSpenden



Original-Content von: Staedtler, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Staedtler staedtler-innatura-9516-uwe-niklas-004.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.10.2016 - 08:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1417988

Anzahl Zeichen: 5604

Kontakt-Informationen:

Firma: Staedtler staedtler-innatura-9516-uwe-niklas-004.jpg

Stadt: Köln/Nürnberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung