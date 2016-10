Neuer internationaler Vermarkter für MarketSalesLeader

Area 52 Group jetzt offizieller internationaler Vermarkter von MarketSalesLeader

MarketSalesLeader Software

(firmenpresse) - Cartago - Die Software Suite MarketSalesLeader wird ab sofort auch international vermarktet. Zu diesem Zweck wurde eine Kooperation mit Area 52 Group, einem Spezialisten für B2B Marketing und Software Distribution mit viel Erfahrung, eingegangen. Durch diese Zusammenarbeit wird es MarketSalesLeader ermöglicht neue Zielgruppen und Märkte zu erschliessen, welche durch das Netzwerk der Area 52 Group angesprochen werden können.

Area 52 Group legt bei der Vermarktung und Distribution besonderen Wert auf verlustfreies Targeting der Zielgruppen, welche über verschiedene Kanäle angesprochen werden. Dabei setzt das Unternehmen auf erprobte Strategien im B2B Marketing, sowie neuen Möglichkeiten im Affiliate Marketing.

Für MarketSalesLeader steht bei der Kooperation die Vergrösserung des Kundenstammes im Fokus und die sich dadurch ergebenden Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Software. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass MarketSalesLeader auch in Zukunft eine top Software für Händler im eCommerce bleibt.

"Durch den Einstig in MarketSalesLeader können wir nun eine viel größere Händlergruppe für die professionelle Vermarktung in ebay, amazon und im eigenen Onlineshop gewinnen"

Über MarketSalesLeader

MarketSalesLeader ist eine umfassende Software Suite für Händler im eCommerce. Sie richtet sich insbesondere an Händler der Plattformen Amazon und ebay, aber auch Unternehmer mit eigenen Onlineshops. Neben der umfangreichen Produktsuche bietet die Software auch eine Produkttester-Datenbank, Keyword-Recherche, Preisvergleiche und vieles mehr. Das SaaS Programm funktioniert mit allen Betriebssystemen inklusive PC, Mac oder mobilen Geräten.

Über Area 52 Group

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung unterstützt die Area 52 Group seine Kunden in allen Belangen rund um das Online Marketing, insbesondere B2B Marketing und Software Distribution. Das Unternehmen entwickelt Marketing-Strategien für verschiedene Plattformen im digitalen Marketing.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://area52group.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Area 52 Group is your partner for Online Marketing. With over 15 years of experience in strategic affiliate and B2B Marketing. We take advantage of new technology and research to offer the best outcome for our clients.



We also help our clients developing and improving their software and apps such as search engines and online platforms. We are specialized in software for digital marketing and lead the way in sustainable growth.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Area 52 Group Ltd.

PresseKontakt / Agentur:

Area 52 Group Ltd.

Daniel Schenker

Apdo. 200- 7100

30201 Paraíso, Cartago

mail(at)area52group.com

+50640306675

http://area52group.com



Datum: 28.10.2016 - 09:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1417989

Anzahl Zeichen: 2240

Kontakt-Informationen:

Firma: Area 52 Group Ltd.

Ansprechpartner: Daniel Schenker

Stadt: Paraíso, Cartago

Telefon: +50640306675





Diese Pressemitteilung wurde bisher 29 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung