Embrace Change - HEAT Software Kunden- und Partnerveranstaltung stellt digitalen Wandel in den Mittelpunkt

HEATwave präsentiert am 8. und 9. November in Frankfurt Best Practices zu Service Management, Unified Endpoint Management und IT Security

(firmenpresse) - München, 28. Oktober 2016 - Mit der HEATwave lädt HEAT Software, führender Anbieter von Cloud-Service-Management- und Unified-Endpoint-Management-Softwarelösungen, auch diesen Herbst zu einem hochkarätig besetzten Branchentreffen für Kunden, Partner und IT-Professionals. Am 8. und 9. November bildet die HEATwave im Hilton Frankfurt Airport den Abschluss der internationalen Konferenzserie mit Stationen in New York, Dallas, Las Vegas und London.

Ob Industrie 4.0, ITSM 2.0 oder Digital Workspace - was Unternehmen gegenwärtig umtreibt, ist die Frage, wie sie auf die Herausforderungen der digitalen Revolution reagieren und ihr Angebot zukünftigen Kundenbedürfnissen anpassen können. Entscheidend hierbei ist, dass der richtige Umgang mit Veränderungen die Chance für positiven Wandel bedeutet. Unter dem Motto "Embrace Change" bietet die HEATwave eine exklusive Plattform für den Austausch zu innovativen Lösungen, Best Practices sowie neuesten Trends und Entwicklungen bei Service Management, Endpoint Management und IT Security, die Unternehmen dabei unterstützen, den digitalen Wandel aktiv zu gestalten.

Freuen Sie sich auf aktuelle Unternehmensinformationen zur strategischen Ausrichtung von HEAT Software, zukunftsweisenden Lösungen und Anwendungsszenarien, spannende Kundenvorträge und exklusive Trainings.

Erfahren Sie darüber hinaus in einer Analysten-Keynote von Experton, welche Marktchancen sich durch die digitale Transformation ergeben und wie HEAT Software als Leader im Digital Workspace Vendor Benchmark und Rising Star im Industrie 4.0/IoT Vendor Benchmark Unternehmen fit für die digitale Zukunft macht.

- Was: HEATwave 2016

- Wann: 8. - 9. November 2016

- Wo: Hilton Frankfurt Airport

Zur Registrierung und für detaillierte Informationen zu Agenda, Anfahrt und Unterbringung erhalten Sie auf heatwaveconference.de.

Weitere Informationen zu den Lösungen von HEAT Software erhalten Sie auf unserer Webseite. Wir freuen uns außerdem, Sie auf unserem Twitter Feed regelmäßig mit aktuellen Informationen auf dem Laufenden zu halten.





HEAT Software ist führender Anbieter von Cloud-Service-Management- und Unified- Endpoint-Management-Softwarelösungen für Organisationen aller Größen. Mit seiner Lösungssuite ist HEAT Software das einzige Unternehmen weltweit, das von einer einzigen Plattform aus Service Management- und Unified-Endpoint-Management-Software sowohl On-Premise als auch in der Cloud anbietet. HEAT managt täglich Millionen von Service-Interaktionen und Endpoints für Tausende von führenden Unternehmen, von der IT über Human Resources, Facilities, Customer Service bis hin zu weiteren Unternehmensbereichen. Die Lösungen von HEAT Software ermöglichen es Kunden, hervorragenden Service bereitzustellen und gleichzeitig ihre Effizienz durch die Reduktion von Kosten und Komplexität zu maximieren. HEAT Software hat seine Firmenzentrale in Milpitas, Kalifornien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.HEATSoftware.com/de.

HEAT Software

HBI Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

corinna_voss(at)hbi.de

+49 (0)89 / 99 38 87 30

http://www.hbi.de



Firma: HEAT Software

Ansprechpartner: Barbara Lopez-Diaz

Stadt: Unterschleißheim

Telefon: +49 (0)89 / 3188 3270





