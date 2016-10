Zumtobel Group Marke acdc beleuchtet Serpentine Pavilion

acdc Lichtlösung lässt Serpentine Pavilion erstrahlen

(firmenpresse) - Der Serpentine Pavilion ist ein 14 Meter hohes Gebäude, das von den Architekten der Bjarke Ingels Group (BIG) entworfen wurde. Bei Einbruch der Dunkelheit verstärkt eine Lichtlösung von acdc lighting die Wirkung des Pavillons. acdc ist eine Marke der Zumtobel Group.

Zumtobel als langjähriger Sponsor des Serpentine Pavilions

Zumtobel ist bereits seit vielen Jahren Sponsor des Serpentine Pavilions. Ebenso verbindet das Unternehmen eine langjährige Partnerschaft mit der Serpentine Gallery und mit BIG. Das Architekturbüro ist Teil des internationalen Architekten- und Designer-Netzwerks des österreichischen Leuchtenherstellers. Die Lichtlösung für den diesjährigen Serpentine Pavilion wurde von der Schwestermarke Zumtobels, acdc lighting, realisiert. acdc gehört seit 2015 zur Zumtobel Group.

Zumtobel Group Lichtlösung erfüllt hohe Anforderungen

BIGs Serpentine Pavilion bedient sich der Form einer Mauer. Wie ein Reißverschluss scheint sich die Mauer zu öffnen und teilt sich in zwei gewundene Stränge. Im Pavillon gibt es ein Café und eine Bar. Eine wichtige Anforderung an die Zumtobel Group Lichtlösung war es, die Leuchten selbst unsichtbar zu machen.

Zumtobel Lichtkonzept erfüllt Vision von BIG

Die Lichtlösung der Zumtobel Group bleibt der Vision von BIG treu und erfüllt auch die technischen Anforderungen. Aecom war für die Abnahme der Leuchten verantwortlich.

Ein Expertenteam der Marke Zumtobel führte in Dornbirn die Berechnungen durch. Das Team näherte sich mit Simulationen der gestalterischen Herausforderung an. Nach mehreren Versuchen mit unterschiedlicher Positionierung der Flutlichter und Ausrichtung der Optiken war klar, dass mehr als nur nach oben gerichtetes Licht benötigt wird.

Eine zusätzliche Beleuchtung mit hoher Intensität war erforderlich, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Herausforderung lag darin, die bestmögliche Lichtlösung zu finden, die mit minimalem Eingriff in die Struktur eine maximale visuelle Wirkung erzielt.

Nähere Informationen zum Serpentine Pavilion gib es unter http://www.serpentinegalleries.org/ zum Nachlesen.

Weitere Informationen zur Zumtobel Group finden Sie unter: www.zumtobelgroup.com

Unter http://www.acdclighting.co.uk/ können Sie sich über acdc informieren.





Die Zumtobel Group ist ein internationaler Lichtkonzern und führend im Bereich der innovativen Lichtlösungen und Lichtkomponenten. Mit ihren international etablierten Marken Thorn, Tridonic und Zumtobel sowie den Marken acdc und Reiss bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden in aller Welt ein umfassendes Produkt- und Serviceangebot. Im Leuchtengeschäft ist das Unternehmen mit den Marken Thorn, Zumtobel und acdc europäischer Marktführer. Über die Marke Reiss besteht außerdem ein OEM-Geschäft für Leuchten höherer Schutzart. Mit der Komponentenmarke Tridonic nimmt der Konzern in der Herstellung von Hard- und Software für Beleuchtungssysteme (LED-Lichtquellen, LED-Driver, Sensoren und Lichtmanagement) eine weltweit führende Rolle ein. Die Unternehmensgruppe ist an der Wiener Börse (ATX) notiert und beschäftigte zum Bilanzstichtag 30.04.2016 6.761 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.356,5 Mio Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). Weitere Informationen unter www.zumtobelgroup.com

Zumtobel Group AG

Zumtobel Group AG

Simone Deitmer

Schweizerstrasse 30

6850 Dornbirn

simone.deitmer(at)zumtobelgroup.com

+43 (0) 5572 509 575

www.zumtobelgroup.com



Zumtobel Group AG

Simone Deitmer

Stadt: Dornbirn

Telefon: +43 (0) 5572 509 575





